Sepultamento de piloto é marcado por emoção e homenagens no ES

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Na manhã deste domingo (30), amigos e familiares participaram do sepultamento do capixaba Daniel Santos, de 36 anos. Ele foi encontrado morto na última quinta-feira (27), na localidade de Granja, no interior do Ceará . Daniel, que morava em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, participava de um rali de motos entre o Ceará e o Piauí - Rally Cerapió -, quando desapareceu.

O corpo dele chegou ao Espírito Santo na noite de sábado (29), e hoje a despedida foi marcada por homenagens e muita emoção. Vários motociclistas participaram do cortejo. O sepultamento foi na manhã deste domingo, em um cemitério de São Mateus.

“Com certeza não podia faltar motos de trilha nessa homenagem, era o esporte que o Daniel amava. Ele era um grande amigo, muito querido por todo mundo e vamos sentir muita falta”, disse o amigo Alesandro Bonomo.

Daniel participava de competições por todo o Brasil. Recentemente foi vice-campeão brasileiro de enduro de regularidade e campeão capixaba. Empresário do ramo de motos, tinha lojas em Nova Venécia e São Mateus.

Em nota divulgada na semana passada, os organizadores manifestaram pesar e informaram que o piloto foi encontrado deitado, "com causas da morte não identificadas". O texto ressaltou ainda que "não havia sinais de violência no corpo nem de acidente ou de possíveis crimes" e que a moto foi encontrada em pé, com o capacete ao lado.

A causa da morte ainda não foi confirmada. A Secretaria de Segurança do Ceará, informou na última sexta (28), que o resultado do laudo deve sair em até dez dias.