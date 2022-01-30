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Morte em rali

Sepultamento de piloto é marcado por emoção e homenagens no ES

Vários motociclistas participaram do cortejo. O sepultamento de Daniel Santos foi na manhã deste domingo, em um cemitério de São Mateus

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2022 às 11:28
Na manhã deste domingo (30), amigos e familiares participaram do sepultamento do capixaba Daniel Santos, de 36 anos. Ele foi encontrado morto na última quinta-feira (27), na localidade de Granja, no interior do Ceará. Daniel, que morava em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, participava de um rali de motos entre o Ceará e o Piauí - Rally Cerapió -, quando desapareceu.
O corpo dele chegou ao Espírito Santo na noite de sábado (29), e hoje a despedida foi marcada por homenagens e muita emoção. Vários motociclistas participaram do cortejo. O sepultamento foi na manhã deste domingo, em um cemitério de São Mateus.
“Com certeza não podia faltar motos de trilha nessa homenagem, era o esporte que o Daniel amava. Ele era um grande amigo, muito querido por todo mundo e vamos sentir muita falta”, disse o amigo Alesandro Bonomo.
Daniel participava de competições por todo o Brasil. Recentemente foi vice-campeão brasileiro de enduro de regularidade e campeão capixaba. Empresário do ramo de motos, tinha lojas em Nova Venécia e São Mateus.
Em nota divulgada na semana passada, os organizadores manifestaram pesar e informaram que o piloto foi encontrado deitado, "com causas da morte não identificadas". O texto ressaltou ainda que "não havia sinais de violência no corpo nem de acidente ou de possíveis crimes" e que a moto foi encontrada em pé, com o capacete ao lado.
A causa da morte ainda não foi confirmada. A Secretaria de Segurança do Ceará, informou na última sexta (28), que o resultado do laudo deve sair em até dez dias.
*Com informações de Pollyanna Patrício e Eduardo Dias

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