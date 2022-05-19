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Noroeste do ES

Vídeo: homem é preso após tentar incendiar loja de posto em Colatina

Indivíduo foi conduzido para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, tentativa de incêndio e extorsão

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 14:26

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 mai 2022 às 14:26
Um homem de 41 anos foi preso, no final da tarde de quarta-feira (18), após tentar matar um comerciante, além de tentar roubar e atear fogo em uma loja de conveniência no distrito de Baunilha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, o indivíduo entrou no estabelecimento exigindo o pagamento de uma dívida de drogas. Depois, ele comprou gasolina e a espalhou na loja.
Houve uma luta corporal entre o dono do posto e o indivíduo, que só foi encerrada quando o suspeito recebeu o dinheiro. A PM foi informada sobre as características dele e o localizou quando ele tentava fugir. O homem estava com R$ 80 no bolso e também portava uma faca.
O dono do estabelecimento reconheceu o autor do crime. Em entrevista para a TV Gazeta Norte, ele relatou que o homem chegou ao local bastante alterado e disse que entrou em uma briga com o suspeito para evitar que a loja fosse incendiada. O criminoso ainda tentou dar uma facada no comerciante, na altura do pescoço, mas a vítima conseguiu desviar do golpe.
“Ele chegou muito alterado e estava me cobrando R$ 100 que uma funcionária estaria devendo para ele. Depois, ele comprou R$ 20 de gasolina e começou a jogar no chão. A pessoa que aparece segurando ele no vídeo sou eu, fiz isso para ele não colocar fogo na loja. Foi um susto muito grande, mas graças a Deus está tudo bem”, disse à TV Gazeta o comerciante de 56 anos, que pediu para não ser identificado.
Momento em que homem despeja gasolina em loja
Momento em que homem despejou gasolina na loja do posto de combustíveis Crédito: Reprodução
A PM conduziu o homem até a Delegacia Regional de Colatina. A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de incêndio, tentativa de homicídio e extorsão. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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