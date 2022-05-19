Vídeo: homem é preso após tentar incendiar loja de posto em Colatina

Um homem de 41 anos foi preso, no final da tarde de quarta-feira (18), após tentar matar um comerciante, além de tentar roubar e atear fogo em uma loja de conveniência no distrito de Baunilha, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar , o indivíduo entrou no estabelecimento exigindo o pagamento de uma dívida de drogas. Depois, ele comprou gasolina e a espalhou na loja.

Houve uma luta corporal entre o dono do posto e o indivíduo, que só foi encerrada quando o suspeito recebeu o dinheiro. A PM foi informada sobre as características dele e o localizou quando ele tentava fugir. O homem estava com R$ 80 no bolso e também portava uma faca.

O dono do estabelecimento reconheceu o autor do crime. Em entrevista para a TV Gazeta Norte, ele relatou que o homem chegou ao local bastante alterado e disse que entrou em uma briga com o suspeito para evitar que a loja fosse incendiada. O criminoso ainda tentou dar uma facada no comerciante, na altura do pescoço, mas a vítima conseguiu desviar do golpe.

“Ele chegou muito alterado e estava me cobrando R$ 100 que uma funcionária estaria devendo para ele. Depois, ele comprou R$ 20 de gasolina e começou a jogar no chão. A pessoa que aparece segurando ele no vídeo sou eu, fiz isso para ele não colocar fogo na loja. Foi um susto muito grande, mas graças a Deus está tudo bem”, disse à TV Gazeta o comerciante de 56 anos, que pediu para não ser identificado.

Momento em que homem despejou gasolina na loja do posto de combustíveis Crédito: Reprodução

A PM conduziu o homem até a Delegacia Regional de Colatina. A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de incêndio, tentativa de homicídio e extorsão. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.