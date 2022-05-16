Queda do 10° andar em Colatina: "Deus deu par de asas para João Miguel"

A família acredita que o menino se apoiou em uma gaveta e pulou pela janela da cozinha. Fã do super-herói Homem-Aranha, João Miguel sempre dizia querer voar.

"Ele sempre falava do Homem-Aranha. Falava que queria soltar teia e pular igual. Uma vizinha falou para mim: ‘Deus deu um par de asas para o João Miguel'" Jovania Trancoso - Mãe de João Miguel

João Miguel Trancoso Silva, de 4 anos, e a mãe, Jovania Trancoso Crédito: Rafael Zambe

O menino caiu na parte interna do prédio — o fosso — que tem oito andares, no bairro Centro, no dia 26 de abril. Segundo informações da Polícia Militar, a queda foi amortecida por uma rede de proteção no segundo andar . Com o impacto da queda, o material — usado para afastar morcegos e pássaros — se rompeu e João Miguel caiu no chão.

Os pais da criança, Valdecir do Carmo da Silva e Jovania Trancoso, haviam viajado a trabalho para Minas Gerais. O menino estava no apartamento com os dois irmãos, de 18 e 20 anos. O irmão mais velho informou que estava dormindo no momento da queda, e o jovem de 18 anos disse que tinha descido até a portaria, e, quando retornou, sentiu falta do irmão caçula.

João Miguel sobreviveu a queda de mais de 20 metros de altura Crédito: Rafael Zambe

Os dois foram procurar o menino e o encontraram caído no chão no fosso. Moradores do edifício e de prédios vizinhos também foram prestar socorro. “Foi um barulho estranho. Na hora a gente não sabia o que fazer, é uma cena que só vemos em filme”, relatou uma vizinha.

O ortopedista e traumatologista Felipe Raminho seguia para uma consulta em clínica odontológica localizada ao lado do edifício, e a dentista que trabalha na unidade ligou para ele e pediu ajuda após saber do acidente com a criança.

"As pessoas me mostravam o caminho e eu só queria chegar ao local. Um policial veio ao meu encontro e falou: ‘Doutor, uma criança caiu. Vem que está grave'" Felipe Raminho - Médico ortopedista e traumatologista

RECUPERAÇÃO

João Miguel foi encaminhado para o Hospital Maternidade São José, em Colatina. O médico que prestou os primeiros socorros já acionou a equipe médica, que se preparou para a chegada do menino.

O menino teve um edema cerebral e ficou em coma induzido durante quatro dias, para que o inchaço na região do cérebro diminuísse. Ele também passou por duas cirurgias. Após o fim da sedação, João Miguel permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por mais cinco dias.

“Você fica apreensivo. Não sabe se vai agravar ou melhorar. Foi muito difícil", relatou a mãe sobre o período de internação. João Miguel também sofreu uma fratura no fêmur e outra no pé. Com a melhora no quadro de saúde, o menino recebeu alta do hospital no último dia 7 e pode continuar a recuperação em casa.

Segundo a coordenadora da área pediátrica do hospital, Francine Vasconcelos, a recuperação de João Miguel surpreendeu a equipe médica. O menino não deve ficar com sequelas da queda.

"João Miguel é um milagre. Cair do 10º andar e sobreviver sem nenhuma sequela é obra de Deus. Essa fratura que ele teve no fêmur, pela idade dele, também deve ter uma boa recuperação, sem nenhuma sequela." Francine Vasconcelos - Coordenadora da área pediátrica do Hospital Maternidade São José

O alívio de ver o filho bem é grande, mas o trauma ficou. “Quando ele ainda estava no hospital, eu não conseguia chegar perto da cozinha. Até hoje eu só olhei de lá (da janela) duas vezes”, diz a Joviana.

João Miguel se recupera em casa após cair de prédio Crédito: Rafael Zambe