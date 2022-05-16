Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Milagre"

Queda do 10° andar em Colatina: "Deus deu par de asas para João Miguel"

Menino de 4 anos sobreviveu a uma queda de mais de 20 metros de altura. Após ficar em coma induzido em leito de UTI, criança se recupera em casa

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 18:04

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

16 mai 2022 às 18:04
Um milagre. É assim que familiares, vizinhos e médicos veem a recuperação do pequeno João Miguel Trancoso Silva, de 4 anos, que caiu da janela do 10° andar de um prédio em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O menino sobreviveu, sem nenhuma sequela, após cair de uma altura de mais de 20 metros e ficou internado no hospital por dez dias — parte do período em coma induzido — e já está em casa há mais de uma semana.
A família acredita que o menino se apoiou em uma gaveta e pulou pela janela da cozinha. Fã do super-herói Homem-Aranha, João Miguel sempre dizia querer voar.
"Ele sempre falava do Homem-Aranha. Falava que queria soltar teia e pular igual. Uma vizinha falou para mim: ‘Deus deu um par de asas para o João Miguel'"
Jovania Trancoso - Mãe de João Miguel
João Miguel Trancoso Silva, de 4 anos, caiu da janela do 10° andar de um prédio em Colatina.
João Miguel Trancoso Silva, de 4 anos, e a mãe, Jovania Trancoso Crédito: Rafael Zambe
O menino caiu na parte interna do prédio — o fosso — que tem oito andares, no bairro Centro, no dia 26 de abril. Segundo informações da Polícia Militar, a queda foi amortecida por uma rede de proteção no segundo andar.  Com o impacto da queda, o material — usado para afastar morcegos e pássaros — se rompeu e João Miguel caiu no chão.
Os pais da criança, Valdecir do Carmo da Silva e Jovania Trancoso, haviam viajado a trabalho para Minas Gerais. O menino estava no apartamento com os dois irmãos, de 18 e 20 anos. O irmão mais velho informou que estava dormindo no momento da queda, e o jovem de 18 anos disse que tinha descido até a portaria, e, quando retornou, sentiu falta do irmão caçula.
João Miguel Trancoso Silva, de 4 anos, caiu da janela do 10° andar de um prédio em Colatina.
João Miguel sobreviveu a queda de mais de 20 metros de altura Crédito: Rafael Zambe
Os dois foram procurar o menino e o encontraram caído no chão no fosso. Moradores do edifício e de prédios vizinhos também foram prestar socorro. “Foi um barulho estranho. Na hora a gente não sabia o que fazer, é uma cena que só vemos em filme”, relatou uma vizinha.
Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de um médico, que estava a caminho de uma consulta em uma rua próxima ao prédio e passou pelo local para fazer os primeiros socorros no menino.
O ortopedista e traumatologista Felipe Raminho seguia para uma consulta em clínica odontológica localizada ao lado do edifício, e a dentista que trabalha na unidade ligou para ele e pediu ajuda após saber do acidente com a criança.
"As pessoas me mostravam o caminho e eu só queria chegar ao local. Um policial veio ao meu encontro e falou: ‘Doutor, uma criança caiu. Vem que está grave'"
Felipe Raminho - Médico ortopedista e traumatologista

RECUPERAÇÃO

João Miguel foi encaminhado para o Hospital Maternidade São José, em Colatina. O médico que prestou os primeiros socorros já acionou a equipe médica, que se preparou para a chegada do menino.
O menino teve um edema cerebral e ficou em coma induzido durante quatro dias, para que o inchaço na região do cérebro diminuísse. Ele também passou por duas cirurgias. Após o fim da sedação, João Miguel permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por mais cinco dias.
“Você fica apreensivo. Não sabe se vai agravar ou melhorar. Foi muito difícil", relatou a mãe sobre o período de internação. João Miguel também sofreu uma fratura no fêmur e outra no pé. Com a melhora no quadro de saúde, o menino recebeu alta do hospital no último dia 7 e pode continuar a recuperação em casa.
Segundo a coordenadora da área pediátrica do hospital, Francine Vasconcelos, a recuperação de João Miguel surpreendeu a equipe médica. O menino não deve ficar com sequelas da queda.
"João Miguel é um milagre. Cair do 10º andar e sobreviver sem nenhuma sequela é obra de Deus. Essa fratura que ele teve no fêmur, pela idade dele, também deve ter uma boa recuperação, sem nenhuma sequela."
Francine Vasconcelos - Coordenadora da área pediátrica do  Hospital Maternidade São José
O alívio de ver o filho bem é grande, mas o trauma ficou. “Quando ele ainda estava no hospital, eu não conseguia chegar perto da cozinha. Até hoje eu só olhei de lá (da janela) duas vezes”, diz a Joviana.
João Miguel Trancoso Silva, de 4 anos, caiu da janela do 10° andar de um prédio em Colatina.
João Miguel se recupera em casa após cair de prédio Crédito: Rafael Zambe
Para a família, agora é vida nova, com dedicação à recuperação do pequeno. A mãe de João Miguel disse que já pretendia se mudar do prédio, mas agora todos têm pressa de deixar o acidente para trás. “Eu revisei o apartamento todinho. Tem tela e grade. Se não tivesse, eu iria colocar”, finalizou Joviana Trancoso.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Criança que caiu do 10° andar de prédio em Colatina tem alta e está em casa

Criança que caiu do 10º andar de prédio em Colatina sai da UTI

Menino que caiu de prédio sai do coma induzido em Colatina

Médico a caminho de consulta socorreu criança que caiu de prédio em Colatina

Rede amorteceu queda de criança do 10º andar de prédio no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina espírito santo Samu Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente na Leste-Oeste, em Cariacica
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste
Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica
conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados