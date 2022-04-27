Médico a caminho de consulta socorreu criança que caiu de prédio em Colatina

João Miguel Silva, de 4 anos, caiu da janela do décimo andar no Centro de Colatina Crédito: Acervo pessoal

João Miguel caiu na parte interna do prédio — o fosso — que tem oito andares. Segundo informações da Polícia Militar, a queda foi amortecida por uma rede de proteção no segundo andar . A rede foi instalada no edifício para proteger a entrada de animais, como pássaros e morcegos, nos apartamentos. O impacto foi tão grande que a estrutura chegou a romper.

Em entrevista ao repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, a dentista Kilzy Almeida Cani contou que ela e outros funcionários da clínica viram a movimentação de moradores do prédio e os pedidos de ajuda. “De início, nós não sabíamos o que estava acontecendo, até que uma pessoa abriu a porta do prédio e conseguimos entrar”, disse.

Queda foi amortecida por uma rede de proteção Crédito: Alessandro Bacheti

Segundo ao dentista, quando ela e outros funcionários da clínica chegaram ao local, o menino estava desacordado. “Mas vimos que ele tinha sinais vitais. Ele gemia muito de dor”, relatou Kilzy. Ela lembrou que o médico que estava a caminho de uma consulta era especialista em traumas.

"Por obra de Deus, o doutor estava chegando aqui e ajudou no resgate. Foi um milagre. Pela altura que ele caiu, não tinha como ter sobrevivido. Não achamos que encontraríamos ele com vida." Kilzy Almeida Cani - Dentista

"SÓ DEUS MESMO", DIZ PAI

João Miguel estava no apartamento com os dois irmãos, de 18 e 20 anos. Segundo o Boletim Unificado (BU) da Polícia Militar, o irmão mais velho informou que estava dormindo. O jovem de 18 anos disse que que havia descido até a portaria, e, quando retornou, sentiu falta do irmão caçula. Os dois foram procurar o menino e o encontraram caído.

Os pais dos três viajaram a trabalho para Minas Gerais. Segundo o pai do menino, Valdecir do Carmo da Silva, ele e a esposa foram informados do acidente e conseguiram voltar para o Espírito Santo à noite.

"Estávamos em Minas Gerais, 36 quilômetros após Governador Valadares, quando ficamos sabendo. Tive a notícia e fiquei louco de cabeça, não aguentei", contou Valdecir, pai do menino que caiu do prédio.

João Miguel Silva, de 4 anos, caiu da janela do décimo andar no Centro de Colatina Crédito: Acervo pessoal

Valdecir explicou que a queda ocorreu da janela da cozinha, a única na casa que não tem tela de proteção. Emocionado, o pai contou que ele e o filho caçula são muito apegados e que, quando ele soube da notícia, pensou o pior.

"Só Deus mesmo. Deus entrou com providência. Eu acredito que, pelas orações do povo, da nossa irmandade em oração, muitos irmãos em oração, eu creio que a recuperação será rápida e o nome de Deus será mais uma vez glorificado", afirmou.

Médicos do Hospital Maternidade São José informaram, pela manhã desta quarta-feira (27), à reportagem que João não sofreu lesões no fêmur. Ele ficará em coma induzido, sob avaliação nas próximas 48 horas. Segundo informações atualizadas do pai,para a TV Gazeta Noroeste, o menino teve um edema cerebral, e foi submetido ao coma para que o inchaço de uma região cerebral diminuísse.

A reportagem procurou o hospital para atualizar o estado de saúde do menino. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

O QUE DIZ POLÍCIA CIVIL