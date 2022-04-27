Médico a caminho de consulta socorreu criança que caiu de prédio em Colatina

Um médico que estava a caminho de uma consulta em uma rua próxima ao prédio onde João Miguel Silva, de 4 anos, caiu da janela do décimo andar no Centro de Colatina, na tarde de terça-feira (26), foi quem prestou os primeiros socorros ao menino antes da chegada do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O profissional seguia para uma clínica odontológica localizada ao lado do edifício, e a dentista que que trabalha na unidade, sabendo que ele é ortopedista e traumatologista, ligou para o homem e pediu ajuda após saber do acidente com a criança.
João Miguel caiu na parte interna do prédio — o fosso — que tem oito andares. Segundo informações da Polícia Militar, a queda foi amortecida por uma rede de proteção no segundo andar. A rede foi instalada no edifício para proteger a entrada de animais, como pássaros e morcegos, nos apartamentos. O impacto foi tão grande que a estrutura chegou a romper.
Em entrevista ao repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, a dentista Kilzy Almeida Cani contou que ela e outros funcionários da clínica viram a movimentação de moradores do prédio e os pedidos de ajuda. “De início, nós não sabíamos o que estava acontecendo, até que uma pessoa abriu a porta do prédio e conseguimos entrar”, disse.
Segundo ao dentista, quando ela e outros funcionários da clínica chegaram ao local, o menino estava desacordado. “Mas vimos que ele tinha sinais vitais. Ele gemia muito de dor”, relatou Kilzy. Ela lembrou que o médico que estava a caminho de uma consulta era especialista em traumas.
"Por obra de Deus, o doutor estava chegando aqui e ajudou no resgate. Foi um milagre. Pela altura que ele caiu, não tinha como ter sobrevivido. Não achamos que encontraríamos ele com vida."
"SÓ DEUS MESMO", DIZ PAI
João Miguel estava no apartamento com os dois irmãos, de 18 e 20 anos. Segundo o Boletim Unificado (BU) da Polícia Militar, o irmão mais velho informou que estava dormindo. O jovem de 18 anos disse que que havia descido até a portaria, e, quando retornou, sentiu falta do irmão caçula. Os dois foram procurar o menino e o encontraram caído.
Os pais dos três viajaram a trabalho para Minas Gerais. Segundo o pai do menino, Valdecir do Carmo da Silva, ele e a esposa foram informados do acidente e conseguiram voltar para o Espírito Santo à noite.
"Estávamos em Minas Gerais, 36 quilômetros após Governador Valadares, quando ficamos sabendo. Tive a notícia e fiquei louco de cabeça, não aguentei", contou Valdecir, pai do menino que caiu do prédio.
Valdecir explicou que a queda ocorreu da janela da cozinha, a única na casa que não tem tela de proteção. Emocionado, o pai contou que ele e o filho caçula são muito apegados e que, quando ele soube da notícia, pensou o pior.
"Só Deus mesmo. Deus entrou com providência. Eu acredito que, pelas orações do povo, da nossa irmandade em oração, muitos irmãos em oração, eu creio que a recuperação será rápida e o nome de Deus será mais uma vez glorificado", afirmou.
Médicos do Hospital Maternidade São José informaram, pela manhã desta quarta-feira (27), à reportagem que João não sofreu lesões no fêmur. Ele ficará em coma induzido, sob avaliação nas próximas 48 horas. Segundo informações atualizadas do pai,para a TV Gazeta Noroeste, o menino teve um edema cerebral, e foi submetido ao coma para que o inchaço de uma região cerebral diminuísse.
A reportagem procurou o hospital para atualizar o estado de saúde do menino. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
O QUE DIZ POLÍCIA CIVIL
Por nota, a Polícia Civil informou que os dois irmãos do menino, de 18 e 20 anos, foram encaminhados à Delegacia Regional de Colatina para prestarem depoimentos. Eles foram ouvidos e liberados e o caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Colatina para ser apurado.