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Menino de 4 anos

Criança cai do 10° andar de prédio no Centro de Colatina

Segundo informações iniciais da PM, criança caiu de janela e a queda foi amortecida por uma rede de proteção. Vítima foi socorrida para o Hospital Maternidade São José
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

26 abr 2022 às 17:16

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 17:16

Acidente em Colatina
Menino de quatro anos caiu da janela do décimo andar de um prédio no Centro de Colatina. Crédito: Hericklis Douglas
Uma menino de quatro anos caiu da janela do décimo andar de um prédio no Centro de Colatina, no Noroeste do Estado, por volta das 15h desta terça-feira (26). João Miguel Silva caiu na parte interna do prédio — o fosso — que tem oito andares. Segundo informações da Polícia Militar,  a queda foi amortecida por uma rede de proteção no segundo andar. A criança foi socorrida e levada para o Hospital Maternidade São José, no município.
Com o impacto da queda, a rede de proteção – usada para afastar morcegos – se rompeu e João Miguel caiu no chão. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e socorreu a criança, que apresentava lesões nos braços e pernas. Segundo a corporação, após realizarem os primeiros socorros, os militares deixaram o menino aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levou ao hospital.
Queda foi amortecida por uma rede de proteção.
Queda foi amortecida por uma rede de proteção Crédito: Alessandro Bacheti
João Miguel estava no apartamento com os dois irmãos, de 18 e 20 anos. Segundo o Boletim Unificado (BU) da Polícia Militar, o irmão mais velho informou que estava dormindo. O jovem de 18 anos disse que que havia descido até a portaria, e, quando retornou, sentiu falta do irmão caçula. Os dois foram procurar o menino e o encontraram caído.
De acordo com o repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, os pais dos três viajaram a trabalho para Minas Gerais. Segundo o pai do menino, Valdecir do Carmo da Silva, ele e a esposa foram informados do acidente e conseguiram voltar para o Espirito Santo à noite.
"Estávamos em Minas Gerais, 36 quilômetros após Governador Valadares, quando ficamos sabendo. Tive a notícia e fiquei louco de cabeça, não aguentei"
Valdecir do Carmo da Silva - Pai de João Miguel
Valdecir do Carmo da Silva, pai do menino que caiu de prédio em Colatina Crédito: Hericklis Douglas
Valdecir disse que, no caminho de volta para o Estado, o casal conseguiu informações sobre o estado de saúde de João Miguel com o hospital. "Minha esposa, no caminho de volta, ligou para o hospital, porque estou à base de remédios. Falaram que ele já estava no centro cirúrgico, aguardando somente um documento para descobrir o tipo de sangue dele para fazer transfusão, mas que ele estava no CTI", disse.
Segundo Valdecir, a queda ocorreu da janela da cozinha, a única na casa que não tem tela de proteção. Emocionado, o pai contou que ele e o filho caçula são muito apegados e que, quando ele soube da notícia, pensou o pior. 
"Só Deus mesmo. Deus entrou com providência, graças a Deus ele está no CTI. Eu acredito que, pelas orações do povo, da nossa irmandade em oração, muitos irmãos em oração, eu creio que a recuperação será rápida e o nome de Deus será mais uma vez glorificado", afirmou.
Criança caiu pela janela do 10º andar de prédio no Centro de Colatina.
Criança caiu de janela do 10º andar de prédio no Centro de Colatina. Crédito: Alessandro Bacheti
No boletim unificado, a Polícia Militar relatou que o local foi preservado para perícia e os dois irmãos foram orientados a comparecerem à Delegacia Regional de Colatina para prestarem esclarecimentos. 
Polícia Civil foi procurada pela reportagem e informou que não há registro da ocorrência entregue na Delegacia Regional de Colatina até o momento.

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