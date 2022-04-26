Criança cai do 10° andar de prédio no Centro de Colatina

Menino de quatro anos caiu da janela do décimo andar de um prédio no Centro de Colatina. Crédito: Hericklis Douglas

Uma menino de quatro anos caiu da janela do décimo andar de um prédio no Centro de Colatina , no Noroeste do Estado, por volta das 15h desta terça-feira (26). João Miguel Silva caiu na parte interna do prédio — o fosso — que tem oito andares. Segundo informações da Polícia Militar , a queda foi amortecida por uma rede de proteção no segundo andar. A criança foi socorrida e levada para o Hospital Maternidade São José, no município.

Com o impacto da queda, a rede de proteção – usada para afastar morcegos – se rompeu e João Miguel caiu no chão. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e socorreu a criança, que apresentava lesões nos braços e pernas. Segundo a corporação, após realizarem os primeiros socorros, os militares deixaram o menino aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levou ao hospital.

Queda foi amortecida por uma rede de proteção Crédito: Alessandro Bacheti

João Miguel estava no apartamento com os dois irmãos, de 18 e 20 anos. Segundo o Boletim Unificado (BU) da Polícia Militar, o irmão mais velho informou que estava dormindo. O jovem de 18 anos disse que que havia descido até a portaria, e, quando retornou, sentiu falta do irmão caçula. Os dois foram procurar o menino e o encontraram caído.

De acordo com o repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, os pais dos três viajaram a trabalho para Minas Gerais. Segundo o pai do menino, Valdecir do Carmo da Silva, ele e a esposa foram informados do acidente e conseguiram voltar para o Espirito Santo à noite.

"Estávamos em Minas Gerais, 36 quilômetros após Governador Valadares, quando ficamos sabendo. Tive a notícia e fiquei louco de cabeça, não aguentei" Valdecir do Carmo da Silva - Pai de João Miguel

Valdecir do Carmo da Silva, pai do menino que caiu de prédio em Colatina Crédito: Hericklis Douglas

Valdecir disse que, no caminho de volta para o Estado, o casal conseguiu informações sobre o estado de saúde de João Miguel com o hospital. "Minha esposa, no caminho de volta, ligou para o hospital, porque estou à base de remédios. Falaram que ele já estava no centro cirúrgico, aguardando somente um documento para descobrir o tipo de sangue dele para fazer transfusão, mas que ele estava no CTI", disse.

Segundo Valdecir, a queda ocorreu da janela da cozinha, a única na casa que não tem tela de proteção. Emocionado, o pai contou que ele e o filho caçula são muito apegados e que, quando ele soube da notícia, pensou o pior.

"Só Deus mesmo. Deus entrou com providência, graças a Deus ele está no CTI. Eu acredito que, pelas orações do povo, da nossa irmandade em oração, muitos irmãos em oração, eu creio que a recuperação será rápida e o nome de Deus será mais uma vez glorificado", afirmou.

Criança caiu de janela do 10º andar de prédio no Centro de Colatina. Crédito: Alessandro Bacheti

No boletim unificado, a Polícia Militar relatou que o local foi preservado para perícia e os dois irmãos foram orientados a comparecerem à Delegacia Regional de Colatina para prestarem esclarecimentos.