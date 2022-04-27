Rede amorteceu queda de criança do 10° andar de prédio no ES

Uma rede de proteção amorteceu a queda do menino que caiu do 10º andar de um prédio em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. João Miguel Silva caiu na parte interna do prédio, chamada de fosso, na tarde desta terça-feira (26).
A rede foi instalada no edifício para proteger a entrada de animais, como passarinhos e morcegos, nos apartamentos. Segundo moradores, foi justamente a rede que protegeu o menino. O impacto foi tão grande que a proteção chegou a se romper.
Conforme informações apuradas pelo repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, o pequeno passou por uma cirurgia, está em coma induzido e segue internado. Médicos informaram à reportagem que João não sofreu lesões na cabeça nem nos órgãos, mas feriu o fêmur. Ele ficará em coma induzido, sob avaliação nas próximas 48 horas.
A QUEDA
João Miguel estava no apartamento com os dois irmãos, de 18 e 20 anos. Segundo o Boletim Unificado (BU) da Polícia Militar, o irmão mais velho informou que estava dormindo. O jovem de 18 anos disse que que havia descido até a portaria, e, quando retornou, sentiu falta do irmão caçula. Os dois foram procurar o menino e o encontraram caído.
De acordo com o repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, os pais dos três viajaram a trabalho para Minas Gerais. Segundo o pai do menino, Valdecir do Carmo da Silva, ele e a esposa foram informados do acidente e conseguiram voltar para o Espírito Santo à noite.
"Estávamos em Minas Gerais, 36 quilômetros após Governador Valadares, quando ficamos sabendo. Tive a notícia e fiquei louco de cabeça, não aguentei", contou Valdecir do Carmo da Silva, pai do menino que caiu de prédio em Colatina.
O pai disse ainda que no caminho de volta para o Estado, o casal conseguiu informações sobre o estado de saúde de João Miguel com o hospital.
"Minha esposa, no caminho de volta, ligou para o hospital, porque estou à base de remédios. Falaram que ele já estava no centro cirúrgico, aguardando somente um documento para descobrir o tipo de sangue dele para fazer transfusão, mas que ele estava no CTI", disse.
Segundo Valdecir, a queda ocorreu da janela da cozinha, a única na casa que não tem tela de proteção. Emocionado, o pai contou que ele e o filho caçula são muito apegados e que, quando ele soube da notícia, pensou o pior.
"Só Deus mesmo. Deus entrou com providência, graças a Deus ele está no CTI. Eu acredito que, pelas orações do povo, da nossa irmandade em oração, muitos irmãos em oração, eu creio que a recuperação será rápida e o nome de Deus será mais uma vez glorificado", afirmou.