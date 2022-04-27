Rede amorteceu queda de criança do 10° andar de prédio no ES

A rede foi instalada no edifício para proteger a entrada de animais, como passarinhos e morcegos, nos apartamentos. Segundo moradores, foi justamente a rede que protegeu o menino. O impacto foi tão grande que a proteção chegou a se romper.

Conforme informações apuradas pelo repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, o pequeno passou por uma cirurgia, está em coma induzido e segue internado. Médicos informaram à reportagem que João não sofreu lesões na cabeça nem nos órgãos, mas feriu o fêmur. Ele ficará em coma induzido, sob avaliação nas próximas 48 horas.

A QUEDA

João Miguel estava no apartamento com os dois irmãos, de 18 e 20 anos. Segundo o Boletim Unificado (BU) da Polícia Militar , o irmão mais velho informou que estava dormindo. O jovem de 18 anos disse que que havia descido até a portaria, e, quando retornou, sentiu falta do irmão caçula. Os dois foram procurar o menino e o encontraram caído.

De acordo com o repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, os pais dos três viajaram a trabalho para Minas Gerais. Segundo o pai do menino, Valdecir do Carmo da Silva, ele e a esposa foram informados do acidente e conseguiram voltar para o Espírito Santo à noite.

"Estávamos em Minas Gerais, 36 quilômetros após Governador Valadares, quando ficamos sabendo. Tive a notícia e fiquei louco de cabeça, não aguentei", contou Valdecir do Carmo da Silva, pai do menino que caiu de prédio em Colatina.

O pai disse ainda que no caminho de volta para o Estado, o casal conseguiu informações sobre o estado de saúde de João Miguel com o hospital.

"Minha esposa, no caminho de volta, ligou para o hospital, porque estou à base de remédios. Falaram que ele já estava no centro cirúrgico, aguardando somente um documento para descobrir o tipo de sangue dele para fazer transfusão, mas que ele estava no CTI", disse.

Segundo Valdecir, a queda ocorreu da janela da cozinha, a única na casa que não tem tela de proteção. Emocionado, o pai contou que ele e o filho caçula são muito apegados e que, quando ele soube da notícia, pensou o pior.