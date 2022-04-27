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Artista pinta tartaruga gigante em quadra de Jesus de Nazareth Registro do artista
Cenas da cidade

Artista pinta tartaruga gigante em quadra de Jesus de Nazareth, em Vitória

O bairro da Capital ganhou uma intervenção artística, a partir da iniciativa do capixaba Nico Duarte, nascido e criado na comunidade; veja as belas imagens

Vinicius Zagoto

Repórter

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 11:57

Publicado em

27 abr 2022 às 11:57
Artista pinta tartaruga gigante em quadra de Jesus de Nazareth
Artista pinta tartaruga gigante em quadra de Jesus de Nazareth Crédito: Registro do artista
Jesus de Nazareth ganhou um novo atrativo visual nesta segunda-feira (27), para além das belas paisagens vistas do morro e da visão incrível da Baía de Vitória. A quadra do bairro, que reúne moradores de todas as idades, agora também é casa de uma tartaruga gigante e colorida pintada pelo artista capixaba Nico Duarte.
Nascido e criado no bairro, o jovem, de 28 anos, trabalha com grafite desde 2008 e faz da comunidade uma galeria de arte a céu aberto. Há menos de um ano, ele passou a expandir seus talentos visuais e começou a pintar também em quadras.
Artista pinta tartaruga gigante em quadra de Jesus de Nazareth
Artista pinta tartaruga gigante em quadra de Jesus de Nazareth Crédito: Registro do artista
“Eu e mais alguns moradores pintamos uma quadra que fica na entrada do Instituto Luiz Braille, em seguida planejamos a pintura da segunda quadra que fica próximo ao Horto Mercado. A primeira quadra a gente conseguiu apoio de projeto da Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo) chamado Enactus e a segunda foi com recursos próprios”, explica.
Para essa segunda empreitada, de pintar a tartaruga, o artista teve a iniciativa com alguns moradores e contou com o auxílio deles e de outras três crianças para fazer a pintura.
"Eu já tinha pensando em desenhar uma tartaruga gigante, até cheguei a desenhar no Natal de 2020, porém, gostaria de fazer uma maior e isso foi pensado por termos tantas tartarugas aqui no bairro "
Nico Duarte - Artista
“Todo mundo que caminha aqui no píer se depara com tartarugas de diversos tamanhos, algumas chegam a medir quase 1 metro e, como estamos perto do Tamar, a Baía das Tartarugas, achamos que seria perfeito representar isso no piso da quadra, não perdendo a identidade da quadra, ou seja, as demarcações das linhas, e dando mais cor e mesclando o mar com a criançada que ali brinca e se diverte”, conta. Veja o resultado nas fotos abaixo. 

Artista pinta tartaruga gigante em quadra de Jesus de Nazareth

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