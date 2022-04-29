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Na UTI Pediátrica

Menino que caiu de prédio sai do coma induzido em Colatina

João Miguel Silva, de 4 anos, apresentou melhora e, por isso, foi retirado da sedação e já respira sem ajuda de aparelhos, segundo o pai do menino

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 20:43

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 abr 2022 às 20:43
João Miguel Silva, de 4 anos, caiu da janela do décimo andar no Centro de Colatina
João Miguel Silva, de 4 anos, caiu da janela do décimo andar em Colatina Crédito: Acervo pessoal
Menino que caiu de prédio sai do coma induzido em Colatina
João Miguel Silva, de 4 anos, que sobreviveu após cair da janela do 10° andar de um prédio na última terça-feira (26), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, teve melhora no quadro clínico e já respira sem ajuda de aparelhos. A informação foi passada pelo pai da criança, Valdecir do Carmo da Silva na tarde desta sexta-feira (29).
Valdecir contou que o filho ainda está sonolento por causa da sedação. “Ele acordou, abriu os olhinhos e voltou a dormir. Agora, que ele já saiu da sedação, eu e a mãe dele podemos revezar para passar a noite”, afirmou. Ele disse que o menino teve um edema cerebral e foi submetido ao coma até que  inchaço na região do cérebro diminuísse.
Segundo informações de médicos do hospital onde a criança está internada, João Miguel sofreu lesões no fêmur e passou por cirurgia na quarta-feira (27). Demandado pela reportagem, o Hospital São José informou que ele segue internado na UTI Pediátrica "sob cuidados intensivos pela equipe médica e se mantém estável", disse, em nota. 

SOBRE A QUEDA

João Miguel Silva caiu na parte interna do prédio — o fosso — que tem oito andares. Segundo informações da Polícia Militar, a queda foi amortecida por uma rede de proteção no segundo andar. A criança foi socorrida e levada para o Hospital Maternidade São José, no município. Com o impacto da queda, a rede de proteção – usada para afastar morcegos e pássaros – se rompeu e João Miguel caiu no chão.
Queda foi amortecida por uma rede de proteção.
queda foi amortecida por uma rede de proteção Crédito: Alessandro Bacheti
João Miguel estava no apartamento com os dois irmãos, de 18 e 20 anos. Segundo o Boletim Unificado (BU) da Polícia Militar, o irmão mais velho informou que estava dormindo. O jovem de 18 anos disse que havia descido até a portaria, e, quando retornou, sentiu falta do irmão caçula. Os dois foram procurar o menino e o encontraram caído.
Os pais dos três viajaram a trabalho para Minas Gerais. Segundo o pai do menino, Valdecir do Carmo da Silva, ele e a esposa foram informados do acidente e conseguiram voltar para o Espírito Santo à noite.
Um médico que estava a caminho de uma consulta em uma rua próxima ao prédio fez os primeiros socorros ao menino. O profissional seguia para uma clínica odontológica localizada ao lado do edifício, e a dentista que trabalha na unidade, sabendo que ele é ortopedista e traumatologista, ligou para o homem e pediu ajuda após saber do acidente com a criança.

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Valdecir explicou que a queda ocorreu da janela da cozinha, a única na casa que não tem tela de proteção. Emocionado, o pai contou que ele e o filho caçula são muito apegados e que, quando ele soube da notícia, pensou o pior.
"Só Deus mesmo. Deus entrou com providência, graças a Deus ele está no CTI. Eu acredito que, pelas orações do povo, da nossa irmandade em oração, muitos irmãos em oração, eu creio que a recuperação será rápida e o nome de Deus será mais uma vez glorificado", afirmou para o reporter Alessandro Bacheti da TV Gazeta Noroeste.

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