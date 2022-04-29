João Miguel Silva, de 4 anos, caiu da janela do décimo andar em Colatina Crédito: Acervo pessoal

Your browser does not support the audio element. Menino que caiu de prédio sai do coma induzido em Colatina

Valdecir contou que o filho ainda está sonolento por causa da sedação. “Ele acordou, abriu os olhinhos e voltou a dormir. Agora, que ele já saiu da sedação, eu e a mãe dele podemos revezar para passar a noite”, afirmou. Ele disse que o menino teve um edema cerebral e foi submetido ao coma até que inchaço na região do cérebro diminuísse.

Segundo informações de médicos do hospital onde a criança está internada, João Miguel sofreu lesões no fêmur e passou por cirurgia na quarta-feira (27). Demandado pela reportagem, o Hospital São José informou que ele segue internado na UTI Pediátrica "sob cuidados intensivos pela equipe médica e se mantém estável", disse, em nota.

SOBRE A QUEDA

João Miguel Silva caiu na parte interna do prédio — o fosso — que tem oito andares. Segundo informações da Polícia Militar, a queda foi amortecida por uma rede de proteção no segundo andar . A criança foi socorrida e levada para o Hospital Maternidade São José, no município. Com o impacto da queda, a rede de proteção – usada para afastar morcegos e pássaros – se rompeu e João Miguel caiu no chão.

queda foi amortecida por uma rede de proteção Crédito: Alessandro Bacheti

João Miguel estava no apartamento com os dois irmãos, de 18 e 20 anos. Segundo o Boletim Unificado (BU) da Polícia Militar, o irmão mais velho informou que estava dormindo. O jovem de 18 anos disse que havia descido até a portaria, e, quando retornou, sentiu falta do irmão caçula. Os dois foram procurar o menino e o encontraram caído.

Os pais dos três viajaram a trabalho para Minas Gerais. Segundo o pai do menino, Valdecir do Carmo da Silva, ele e a esposa foram informados do acidente e conseguiram voltar para o Espírito Santo à noite.

Valdecir explicou que a queda ocorreu da janela da cozinha, a única na casa que não tem tela de proteção. Emocionado, o pai contou que ele e o filho caçula são muito apegados e que, quando ele soube da notícia, pensou o pior.