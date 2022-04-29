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Resgate

Mineiro passa mal no mar e morre na praia de Lagoa Funda, em Marataízes

Guarda-vidas tentaram salvar José Eduardo de Jordão Nascimento, de 76 anos, com manobras de reanimação cardiopulmonar, mas idoso não resistiu. Ele era de Caratinga, Minas Gerais

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 18:47

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

29 abr 2022 às 18:47
Um idoso de 76 anos passou mal na manhã desta sexta-feira (29) dentro do mar na praia de Lagoa Funda, em Marataízes, no Sul do Estado. Guarda-vidas do município tentaram reanimar José Eduardo de Jordão Nascimento, mas ele não resistiu.
Segundo o guarda-vida Enghel Leal, banhistas informaram que José Eduardo estava dentro do mar, com a água na altura da cintura, quando passou mal e afundou. “Ao observarem a cena, populares tiraram ele da água e, em seguida, chegou um guarda-vida do local e passou a fazer a massagem cardíaca para reanimá-lo”, disse.
Leal contou que um guarda-vida solicitou apoio, e um agente da coordenação ligou para uma ambulância para que fosse feito o resgate. Enquanto isso, outros guarda-vidas realizaram manobras de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) para tentar salvar o idoso.
Com a chegada da ambulância da prefeitura, os guarda-vidas continuaram fazendo as massagens cardíacas e vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, mas acabou morrendo.
José Eduardo era do município de Caratinga, em Minas Gerais. Familiares contaram para os guarda-vidas que ele era acostumado a frequentar praias da região e sabia nadar.
Não se sabe a causa da morte do idoso porque ainda depende de perícia, mas o guarda-vida Enghel Leal acredita que possa ter sido infarto. “Há relatos de familiares que ele fazia uso de remédios controlados, de pressão, então, provavelmente, pode ter sido isso”, finalizou.

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