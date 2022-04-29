Mineiro passa mal no mar e morre na praia de Lagoa Funda, em Marataízes

Um idoso de 76 anos passou mal na manhã desta sexta-feira (29) dentro do mar na praia de Lagoa Funda, em Marataízes , no Sul do Estado . Guarda-vidas do município tentaram reanimar José Eduardo de Jordão Nascimento, mas ele não resistiu.

Segundo o guarda-vida Enghel Leal, banhistas informaram que José Eduardo estava dentro do mar, com a água na altura da cintura, quando passou mal e afundou. “Ao observarem a cena, populares tiraram ele da água e, em seguida, chegou um guarda-vida do local e passou a fazer a massagem cardíaca para reanimá-lo”, disse.

Leal contou que um guarda-vida solicitou apoio, e um agente da coordenação ligou para uma ambulância para que fosse feito o resgate. Enquanto isso, outros guarda-vidas realizaram manobras de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) para tentar salvar o idoso.

Com a chegada da ambulância da prefeitura, os guarda-vidas continuaram fazendo as massagens cardíacas e vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, mas acabou morrendo.

José Eduardo era do município de Caratinga, em Minas Gerais. Familiares contaram para os guarda-vidas que ele era acostumado a frequentar praias da região e sabia nadar.