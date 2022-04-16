Amigos que sumiram no mar em Marataízes são encontrados mortos

Os corpos dos dois adolescentes que desapareceram no mar em Marataízes, Região Sul do Espírito Santo, foram encontrados por volta das 11 horas deste sábado (16). Os amigos Leonardo Souza, de 16 anos, e Darlan Antônio, de 15 anos, entraram na água, na região da Praia Central, na sexta-feira (15) e não foram mais vistos. Segundo apuração da TV Gazeta Sul com guarda-vidas, os corpos apareceram boiando na mesma região do afogamento.
Banhistas contaram que um dos adolescentes entrou no mar e começou a se afogar, quando o amigo tentou prestar socorro e também foi puxado pelas ondas. Leonardo e Darlan são de Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado, e foram a Marataízes com familiares para aproveitar o feriado de Páscoa.
A região onde os adolescentes estavam é sinalizada como imprópria para banho. Os corpos serão encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.