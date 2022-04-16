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Afogamento

Amigos que sumiram no mar em Marataízes são encontrados mortos

Leonardo Souza, de 16 anos, e Darlan Antônio, de 15 anos, eram de Venda Nova do Imigrante e estavam em Marataízes com a família para curtir o feriado de Páscoa
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

16 abr 2022 às 12:03

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 12:03

Leonardo Souza, de 16 anos, e Darlan Antônio, de 15 anos, entraram na água, na região da Praia Central, e não foram mais vistos.
Leonardo Souza, de 16 anos, e Darlan Antônio, de 15 anos, morreram afogados Crédito: Acervo pessoal
Os corpos dos dois adolescentes que desapareceram no mar em Marataízes, Região Sul do Espírito Santo, foram encontrados por volta das 11 horas deste sábado (16). Os amigos Leonardo Souza, de 16 anos, e Darlan Antônio, de 15 anos, entraram na água, na região da Praia Central, na sexta-feira (15) e não foram mais vistos. Segundo apuração da TV Gazeta Sul com guarda-vidas, os corpos apareceram boiando na mesma região do afogamento.
Os corpos apareceram boiando na praia nesta manhã.
Os corpos apareceram boiando na praia nesta manhã Crédito: Guarda-vida de Marataízes
 Banhistas contaram que um dos adolescentes entrou no mar e começou a se afogar, quando o amigo tentou prestar socorro e também foi puxado pelas ondas. Leonardo e Darlan são de Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado, e foram a Marataízes com familiares para aproveitar o feriado de Páscoa.
A região onde os adolescentes estavam é sinalizada como imprópria para banho.  Os corpos serão encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

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