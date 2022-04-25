Cachorrinha que "morava" na UPA de Marataízes já tem novo lar

Luciana adotou a cachorrinha Estrelinha, que vivia na UPA de Marataízes Crédito: Acervo Pessoal

Para buscarem Estrelinha, nome dado à para a cachorrinha na UPA, Luciana e o marido saíram de Vila de Itapemirim, no município de Itapemirim. “Vi a história dela numa postagem do Facebook. Fiquei comovida, chamei meu marido e fomos buscar a cachorra”, disse a auxiliar de serviços gerais.

Além de Estrelinha, Luciana tem em casa outros dois cães – Sansão e Catarina – e oito gatos, todos adotados. Ela mandou vídeos que mostram que não faltam brincadeira e energia com os bichinhos dentro de casa.

Para ajudar nos cuidados com Estrelinha, Luciana pede ajuda para dar conta da saúde e da alimentação da cachorrinha. Ela pretende castrar o animal e a outra cadelinha, a Catarina, além dos custos com ração.

“Eu realmente não sei a idade da Estrelinha, mas pelo jeito ela é novinha. Vamos mobilizar algumas pessoas para ver se conseguimos castrar as duas (cachorrinhas), fora os remédios contra carrapato e pulgas”, contou a auxiliar de serviços gerais.