Cachorrinha que "morava" na UPA de Marataízes já tem novo lar

A presença de uma cachorrinha solitária na recepção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, era um mistério. Afinal, quem seria o dono dela e como ela havia ido parar lá? As perguntas eram muitas. Na medida em que o tempo passava, aumentava também a comoção com a situação do animalzinho. Mas a angústia de funcionários e pacientes que frequentam a unidade chegou ao fim neste domingo (24), quando a auxiliar de serviços gerais Luciana Meireles, de 51 anos, tomou a iniciativa de levar o pet para casa.
Para buscarem Estrelinha, nome dado à para a cachorrinha na UPA, Luciana e o marido saíram de Vila de Itapemirim, no município de Itapemirim. “Vi a história dela numa postagem do Facebook. Fiquei comovida, chamei meu marido e fomos buscar a cachorra”, disse a auxiliar de serviços gerais.
Além de Estrelinha, Luciana tem em casa outros dois cães – Sansão e Catarina – e oito gatos, todos adotados. Ela mandou vídeos que mostram que não faltam brincadeira e energia com os bichinhos dentro de casa.
Para ajudar nos cuidados com Estrelinha, Luciana pede ajuda para dar conta da saúde e da alimentação da cachorrinha. Ela pretende castrar o animal e a outra cadelinha, a Catarina, além dos custos com ração.
“Eu realmente não sei a idade da Estrelinha, mas pelo jeito ela é novinha. Vamos mobilizar algumas pessoas para ver se conseguimos castrar as duas (cachorrinhas), fora os remédios contra carrapato e pulgas”, contou a auxiliar de serviços gerais.
Luciana é só alegria com Estrelinha em casa, mas destacou que, se o dono da cadelinha aparecer e comprovar que realmente é responsável pelo animal, ela devolverá a cachorrinha.