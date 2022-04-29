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Buscas são feitas

Capixaba desaparece após entrar em terra indígena no Pará para caçar

Willian Santos Câmara é de Boa Esperança e, segundo a família, se mudou para o Norte do país recentemente. Ele e outros dois homens estão desaparecidos desde domingo (24)

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 18:10

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 abr 2022 às 18:10
Willian Santos Câmara é de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo
Willian Santos Câmara é de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo Crédito: Redes sociais
Autoridades federais realizam buscas para localizar três homens – entre eles, o capixaba Willian Santos Câmara – que estão desaparecidos desde o último domingo (24), após entrarem em uma área da Terra Indígena Parakanã, município de Novo Repartimento, no Estado do Pará. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF) do Pará, o trio tinha objetivo de caçar no local.
Willian é de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, e, segundo a família, se mudou para o Norte do país recentemente. Há dois meses ele veio ao Estado visitar os familiares. Wagney Camâra, primo de Willian, disse à reportagem de A Gazeta que o jovem não era caçador, mas que a atividade de caça para se alimentar é comum onde ele mora.
Os outros dois desaparecidos foram identificados como Cosmo Ribeiro de Sousa e José Luís da Silva Teixeira.
Willian Santos Câmara, e outros dois desaparecidos, identificados como Cosmo Ribeiro de Sousa e José Luís da Silva Teixeira.
Willian Santos Câmara e outros dois desaparecidos, identificados como Cosmo Ribeiro de Sousa e José Luís da Silva Teixeira Crédito: Redes sociais
O MPF do Pará disse que se reuniu com representantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Corpo de Bombeiros, na tarde da última quarta-feira (27), para definir estratégias para a investigação do desaparecimento dos três homens.
Nesta quinta-feira (28), segundo informações do G1 Pará, a Justiça autorizou que a PF e a Funai realizassem buscas dentro da reserva indígena.

CONFLITO COM INDÍGENAS

Segundo o primo de Willian, a família não acredita que ele tenha se perdido na mata. Familiares dos outros desaparecidos contaram para a reportagem do G1 Pará que, durante as buscas, foram mantidos em cárcere privado pelos indígenas.
O MPF informou que “moradores da região, armados, teriam ido até o território Parakanã para acusar os indígenas de serem responsáveis pelo desaparecimento”. O Ministério informou, no entanto ,que “os indígenas manifestaram apoio às buscas, pedindo a garantia de segurança na localidade”.
O Ministério Público Federal também requisitou à Polícia Federal a abertura de inquérito sobre o caso, ressaltando a necessidade de diálogo com a comunidade indígena e com os familiares dos desaparecidos, evitando o acirramento dos ânimos e conflitos.
A Polícia Civil do Pará informou que o caso foi registrado por familiares dos desaparecidos na delegacia do município de Novo Repartimento, e que está dando apoio, dentro das suas atribuições, às investigações, que são de responsabilidade da Polícia Federal, uma vez que o desaparecimento ocorreu em área federal.

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