Capixaba desaparece após entrar em terra indígena no Pará para caçar

Willian Santos Câmara é de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo Crédito: Redes sociais

Autoridades federais realizam buscas para localizar três homens – entre eles, o capixaba Willian Santos Câmara – que estão desaparecidos desde o último domingo (24), após entrarem em uma área da Terra Indígena Parakanã, município de Novo Repartimento, no Estado do Pará . De acordo com o Ministério Público Federal (MPF) do Pará, o trio tinha objetivo de caçar no local.

Willian é de Boa Esperança , no Noroeste do Espírito Santo , e, segundo a família, se mudou para o Norte do país recentemente. Há dois meses ele veio ao Estado visitar os familiares. Wagney Camâra, primo de Willian, disse à reportagem de A Gazeta que o jovem não era caçador, mas que a atividade de caça para se alimentar é comum onde ele mora.

Os outros dois desaparecidos foram identificados como Cosmo Ribeiro de Sousa e José Luís da Silva Teixeira.

Willian Santos Câmara e outros dois desaparecidos, identificados como Cosmo Ribeiro de Sousa e José Luís da Silva Teixeira Crédito: Redes sociais

O MPF do Pará disse que se reuniu com representantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Corpo de Bombeiros, na tarde da última quarta-feira (27), para definir estratégias para a investigação do desaparecimento dos três homens.

Nesta quinta-feira (28), segundo informações do G1 Pará, a Justiça autorizou que a PF e a Funai realizassem buscas dentro da reserva indígena.

CONFLITO COM INDÍGENAS

Segundo o primo de Willian, a família não acredita que ele tenha se perdido na mata. Familiares dos outros desaparecidos contaram para a reportagem do G1 Pará que, durante as buscas, foram mantidos em cárcere privado pelos indígenas.

O MPF informou que “moradores da região, armados, teriam ido até o território Parakanã para acusar os indígenas de serem responsáveis pelo desaparecimento”. O Ministério informou, no entanto ,que “os indígenas manifestaram apoio às buscas, pedindo a garantia de segurança na localidade”.

O Ministério Público Federal também requisitou à Polícia Federal a abertura de inquérito sobre o caso, ressaltando a necessidade de diálogo com a comunidade indígena e com os familiares dos desaparecidos, evitando o acirramento dos ânimos e conflitos.