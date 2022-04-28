Médico narra socorro a menino que caiu de prédio no ES

Médico ajudou nos primeiros atendimentos à criança que caiu de prédio Crédito: Wando Fagundes

Ele seguia para uma consulta odontológica em um edifício próximo ao do acidente. Felipe relembra que um amigo o ligou para pedir orientações sobre o telefone que ele deveria ligar no momento. “Eu na hora disse para ligar para o Samu ou o Corpo de Bombeiros. Aí eu questionei onde essa criança estava. Ele me informou a localização e, quando me deparei, estava ali em frente”.

"“Quando eu cheguei, estava todo mundo assustado. A criança caída onde estava identificada. Ela estava desacordada, gemendo, desorientada. Eu tentei me manter sob calma. Como tenho criança em casa, a gente fica comovido. Eu procurei entender o que eu poderia fazer de melhor para a criança" Felipe Raminho - Médico ortopedista e traumatologista

ATENDIMENTO RÁPIDO

Segundo Felipe, rapidamente chegou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ele colaborou no trabalho para imobilizar o João Miguel. Neste momento, o médico acionou o Hospital Maternidade São José, para informar o ocorrido e solicitar que a recepção ao paciente fosse preparada. Em seguida, ele se direcionou para o hospital, onde também atua profissionalmente.

Queda foi amortecida por uma rede de proteção Crédito: Alessandro Bacheti

“É válido ressaltar que em um curto período que lá eu estava deu entrada o Samu e, a partir do momento que tomamos os primeiros procedimentos de imobilizar a criança, eu procurei entender qual seria a melhor forma de ajudar a criança ali. Foi quando eu tive a iniciativa de entrar em contato com o Hospital São José, que em um curto período de tempo, se preparou desde a entrada até os mínimos detalhes”, conta.

Médicos do hospital se prepararam para receber e atender o mais rápido possível. “Anestesistas, pediatras, pediatras intensivistas, neurocirurgião em contato, cirurgiã pediátrica e radiologista estavam de prontidão”, disse o médico.

Ele fala que, em cerca de 15 minutos, João Miguel foi atendido desde a recepção até realizar os exames de tomografia e ter o encaminhamento para o centro cirúrgico para os procedimentos de urgência e emergência.

"O atendimento rápido é muito importante. Não tenho dúvida nenhuma da diferença que o atendimento fez. Desde o momento da queda até todas as intervenções, vão fazer toda a diferença na vida do paciente, a curto, médio e longo prazo. Se a gente consegue fazer a diferença na vida de uma pessoa, as coisas valem muito a pena" Felipe Raminho - Médico ortopedista e traumatologista

ESTADO DE SAÚDE

Segundo Valdecir do Carmo da Silva, pai de João Miguel, a partir da tarde desta quinta-feira os médicos devem reduzir os sedativos para observarem como a criança vai reagir.

O menino teve um edema cerebral. O hospital informou que Miguel está em coma induzido para que o inchaço do cérebro diminuísse.

Polícia Civil encaminhou o caso para Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Colatina para investigação.