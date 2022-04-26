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Algodão: conheça o cão gari que faz sucesso nas ruas de Colatina

O poodle virou mascote da empresa que presta serviço de limpeza na cidade. Todos os dias ele acompanha a dona durante o trabalho

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 10:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2022 às 10:57
Em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, o cão "Algodão" todos os dias sai para trabalhar com a dona, a gari Marileide da Silva Azevedo, e faz o maior sucesso entre os moradores da cidade.
Quando acorda, Marileide coloca o uniforme dela e o do animal de estimação. O poodle de quase três anos virou o mascote da empresa onde ela trabalha, responsável pela limpeza urbana do município.
Algodão uniformizado para trabalhar nas ruas de Colatina
Algodão uniformizado para trabalhar nas ruas de Colatina Crédito: Heriklis Douglas
Quem fez o uniforme de "Algodão" foi a irmã de Marileide, que usou uma blusa antiga da trabalhadora. A gari contou que teve a ideia de levar o animal para o trabalho para não deixá-lo sozinho depois que uma vizinha reclamou dos latidos dele.
"A vizinha reclamou que ele estava chorando muito e atrapalhando ela a dormir. Aí eu falei assim: 'então eu vou dar um jeito. Eu vou levar ele'", contou a trabalhadora.
A aposentada Maria Berti Caetano, vizinha de Marileide, contou que ouvia o animal chorando quando a dona saía, mas não conseguia acalmá-lo. "Ele gritava e chorava. O dia todo perturbando minhas ideias querendo a mãe dele", relatou a vizinha.
Diones André Lirio, encarregado da empresa, contou que não teve nenhum problema em autorizar o cão a acompanhar a dona durante o expediente de trabalho. "Ela pediu pra trazer o cachorro para o serviço. A gente não achou nenhum problema porque ela é uma gari dedicada", disse.

ROTINA

Enquanto Marileide varre as ruas, Algodão fica no carrinho e chama atenção de quem passa por perto. Ele também zela pelo material de trabalho e, se alguém chega perto do carrinho, logo late defendendo e afastando a suposta ameaça.
Ele também tem direito à pausa, mas não é para o cafezinho, e sim para tomar uma água. "Trago água direitinho pra ele não desidratar", disse a dona.
Marileide disse que costuma levar o animal sempre no horário da manhã, quando o tempo está mais fresco. Quando chegam em casa, ele descansa. "Eu dou um banhozinho nele, a raçãozinha pra ele comer. Ele come e vai dormir. Depois do trabalho, um bom descanso, porque todo mundo merece", disse Marileide.
Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Norte

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