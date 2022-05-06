Criança que caiu do 10° andar de prédio em Colatina sai da UTI

João Miguel Silva, de 4 anos, caiu da janela do décimo andar no Centro de Colatina Crédito: Acervo pessoal

Há dez dias internado, o pequeno João Miguel Trancoso Silva, de 4 anos, que sobreviveu depois cair da janela do 10º andar de um prédio em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo , recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica. O menino continua internado, mas, agora, com quadro mais estável e em leito de enfermaria. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (6), pelo Hospital Maternidade São José, onde a criança está internada.

O acidente aconteceu no Centro de Colatina, no dia 26 de abril. Na última sexta-feira (29), após ficar quatro dias sedado, João Miguel teve melhora no quadro clínico e acordou do coma induzido . Segundo o pai da criança, Valdecir do Carmo da Silva, o menino teve um edema cerebral e foi submetido ao coma até que o inchaço na região do cérebro diminuísse.

“Ele acordou, abriu os olhinhos e voltou a dormir. Agora, que ele já saiu da sedação, eu e a mãe dele podemos revezar para passar a noite”, afirmou Valdecir.

Na última sexta-feira (29), João Miguel teve melhora no quadro clínico e acordou do coma induzido. Crédito: Valdecir do Carmo da Silva

A coordenadora da área pediátrica do Hospital Maternidade São José, Francine Vasconcelos, informou que o menino passou por duas cirurgias, no fêmur e no braço. "Nós já tivemos uma comunicação com o médico que estava no local do acidente, e tudo foi preparado para que, em 15 minutos ele já recebesse atendimento da equipe pediátrica e da neurocirurgia e fosse para o centro cirúrgico”, afirmou.

Segundo Francine a recuperação do menino surpreendeu a equipe médica. João Miguel não deve ficar com sequelas da queda.

"João Miguel é um milagre. Cair do 10º andar e sobreviver sem nenhuma sequela é obra de Deus. Essa fratura que ele teve no fêmur, pela idade dele, também deve ter uma boa recuperação, sem nenhuma sequela." Francine Vasconcelos - Coordenadora da área pediátrica do Hospital Maternidade São José

A previsão é que João Miguel possa receber alta do hospital neste sábado (7), mas a médica explicou que a recuperação para o menino poder voltar a brincar e correr com os amiguinhos ainda pode demorar um pouco mais.

“Ele está com uma imobilização no fêmur, e também no pé, uma fratura que foi descoberta depois. O fêmur, por ser um osso mais longo, pode demorar mais a se consolidar. Vai ser um acompanhamento semana a semana, e pode demorar até 60 dias para a recuperação total. Ele está liberado para brincar, mas nada que envolva correr, por enquanto", disse.

Confira na íntegra a nota do Hospital São José: "Dez dias após ter chegado ao Hospital Maternidade São José depois de ter caído do prédio onde mora, em Colatina, a criança teve alta da UTI Pediátrica. O menino, que continua sob cuidados da equipe médica do hospital, passa bem e seu quadro está estável."

SOBRE A QUEDA

João Miguel Silva caiu na parte interna do prédio — o fosso — que tem oito andares. Segundo informações da Polícia Militar, a queda foi amortecida por uma rede de proteção no segundo andar . A criança foi socorrida e levada para o Hospital Maternidade São José, no município. Com o impacto da queda, a rede de proteção — usada para afastar morcegos e pássaros — se rompeu e o menino caiu no chão.

queda foi amortecida por uma rede de proteção Crédito: Alessandro Bacheti

João Miguel estava no apartamento com os dois irmãos, de 18 e 20 anos. Segundo o Boletim Unificado (BU) da Polícia Militar, o irmão mais velho informou que estava dormindo. O jovem de 18 anos disse que havia descido até a portaria, e, quando retornou, sentiu falta do irmão caçula. Os dois foram procurar o menino e o encontraram caído.

Os pais dos três viajaram a trabalho para Minas Gerais. Segundo o pai do menino, Valdecir do Carmo da Silva, ele e a esposa foram informados do acidente e conseguiram voltar para o Espírito Santo à noite.

Médico ajudou nos primeiros atendimentos à criança que caiu de prédio Crédito: Wando Fagundes

Valdecir explicou que a queda ocorreu da janela da cozinha, a única na casa que não tem tela de proteção.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL