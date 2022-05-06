Criança que caiu do 10° andar de prédio em Colatina sai da UTI

Há dez dias internado, o pequeno João Miguel Trancoso Silva, de 4 anos, que sobreviveu depois cair da janela do 10º andar de um prédio em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo
, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica. O menino continua internado, mas, agora, com quadro mais estável e em leito de enfermaria. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (6), pelo Hospital Maternidade São José, onde a criança está internada.
O acidente aconteceu no Centro de Colatina, no dia 26 de abril. Na última sexta-feira (29), após ficar quatro dias sedado, João Miguel teve melhora no quadro clínico e acordou do coma induzido
. Segundo o pai da criança, Valdecir do Carmo da Silva, o menino teve um edema cerebral e foi submetido ao coma até que o inchaço na região do cérebro diminuísse.
“Ele acordou, abriu os olhinhos e voltou a dormir. Agora, que ele já saiu da sedação, eu e a mãe dele podemos revezar para passar a noite”, afirmou Valdecir.
A coordenadora da área pediátrica do Hospital Maternidade São José, Francine Vasconcelos, informou que o menino passou por duas cirurgias, no fêmur e no braço. "Nós já tivemos uma comunicação com o médico que estava no local do acidente, e tudo foi preparado para que, em 15 minutos ele já recebesse atendimento da equipe pediátrica e da neurocirurgia e fosse para o centro cirúrgico”, afirmou.
Segundo Francine a recuperação do menino surpreendeu a equipe médica. João Miguel não deve ficar com sequelas da queda.
A previsão é que João Miguel possa receber alta do hospital neste sábado (7), mas a médica explicou que a recuperação para o menino poder voltar a brincar e correr com os amiguinhos ainda pode demorar um pouco mais.
“Ele está com uma imobilização no fêmur, e também no pé, uma fratura que foi descoberta depois. O fêmur, por ser um osso mais longo, pode demorar mais a se consolidar. Vai ser um acompanhamento semana a semana, e pode demorar até 60 dias para a recuperação total. Ele está liberado para brincar, mas nada que envolva correr, por enquanto", disse.
João Miguel Silva caiu na parte interna do prédio — o fosso — que tem oito andares. Segundo informações da Polícia Militar, a queda foi amortecida por uma rede de proteção no segundo andar
. A criança foi socorrida e levada para o Hospital Maternidade São José, no município. Com o impacto da queda, a rede de proteção — usada para afastar morcegos e pássaros — se rompeu e o menino caiu no chão.
João Miguel estava no apartamento com os dois irmãos, de 18 e 20 anos. Segundo o Boletim Unificado (BU) da Polícia Militar, o irmão mais velho informou que estava dormindo. O jovem de 18 anos disse que havia descido até a portaria, e, quando retornou, sentiu falta do irmão caçula. Os dois foram procurar o menino e o encontraram caído.
Os pais dos três viajaram a trabalho para Minas Gerais. Segundo o pai do menino, Valdecir do Carmo da Silva, ele e a esposa foram informados do acidente e conseguiram voltar para o Espírito Santo à noite.
Valdecir explicou que a queda ocorreu da janela da cozinha, a única na casa que não tem tela de proteção.
A Polícia Civil
informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Colatina. “Os irmãos da criança já foram ouvidos e a perícia acionada. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto”, afirmou a corporação, por nota.