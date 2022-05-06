Suspeitos dizem que adolescente foi morto por dívida de droga em Santa Teresa

João Paulo Grameliche da Silva, de 15 anos, desapareceu na última sexta-feira (29) e foi achado morto nesta quinta-feira (5), em Santa Teresa Crédito: Acervo da família

Segundo major Cabral, da Polícia Militar , alguns dos envolvidos disseram que João Paulo participava do tráfico de drogas e teria subtraído uma certa quantidade de entorpecente para consumo próprio e não teria pago.

“Envolvidos nos disseram que ele teria subtraído drogas para consumo próprio e não pagou. Por isso, eles queriam dar um corretivo nele e levaram ele para a mata. Mas além do espancamento, acabaram por matá-lo. Inicialmente, disseram que era apenas para espancar, mas, chegando lá, o indivíduo que seria responsável pelo tráfico ali, decidiu esfaqueá-lo e por fim à vida dele”, disse em entrevista ao repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste.

O major falou que a PM também recebeu informações que dão conta de que o adolescente frequentava o local onde havia o tráfico.

Em apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a família não tinha conhecimento sobre um possível envolvimento de João Paulo com o tráfico.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

De acordo com a Polícia Civil , a suspeita, de 18 anos, e os suspeitos, de 20 e 22 anos, foram conduzidos à 12ª Delegacia Regional de Santa Teresa, e autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e ocultação de cadáver. Os crimes estavam em situação flagrancial.

A jovem foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Colatina, enquanto que os demais estão no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

Veja a nota na íntegra. A adolescente de 15 anos irá para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases ) de Cariacica. O rapaz de 16 anos vai para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Cachoeiro de Itapemirim. Eles vão responder por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e ocultação de cadáver.

A Polícia Civil informa que a suspeita, de 18 anos, e os suspeitos, de 20 e 22 anos, conduzidos à 12ª Delegacia Regional de Santa Teresa, foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e ocultação de cadáver, visto serem os crimes que estavam em situação flagrancial. Os três foram encaminhados para o sistema prisional. A adolescente de 15 anos e o adolescente de 16 anos responderão por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e ocultação de cadáver.

Eles foram apresentados ao Ministério Público, que decidirá se os adolescentes ficarão ou não internados. Em depoimento, os suspeitos asseguraram que a motivação do crime foi por dívida de droga. O corpo do adolescente foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O homicídio segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Santa Teresa.