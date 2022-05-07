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Criança que caiu do 10° andar de prédio em Colatina tem alta e está em casa

João Miguel Silva, de 4 anos, permanecerá recebendo acompanhamento médico e a recuperação continua pelos próximos dois meses

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 20:46

Publicado em 

07 mai 2022 às 20:46
O menino João Miguel Silva, de 4 anos, que caiu do 10º andar de um prédio no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, recebeu alta neste sábado (7) e está em casa. A criança permanecerá recebendo acompanhamento médico e a recuperação continua pelos próximos dois meses. 
João Miguel esteve internado por 11 dias e chegou a ficar em coma induzido por conta de um edema cerebral. Ele passou por uma cirurgia no fêmur e um procedimento no braço direito. A recuperação do garoto surpreendeu a equipe médica. O menino passou a noite desta sexta-feira (6) e parte do sábado em um leito de enfermaria após ter alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).
João Miguel em casa após receber alta médica
João Miguel em casa após receber alta médica Crédito: Acervo familiar enviado para a TV Gazeta
O acidente aconteceu no dia 26 de abril. Na ocasião, uma rede amorteceu o impacto da queda do garoto, de uma altura de cerca de 20 metros. Ele foi rapidamente socorrido e deu entrada no Hospital São José. O caso é investigado pela Polícia Civil, que realizou perícia no prédio.
João Miguel estava em casa com dois irmãos, que são maiores de idade. Ele caiu pela janela da cozinha, a única do apartamento que não tem tela de proteção, segundo o pai.
*Com informações da TV Gazeta Norte e do G1 ES

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