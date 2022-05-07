Criança que caiu do 10° andar de prédio em Colatina tem alta e está em casa

O menino João Miguel Silva, de 4 anos, que caiu do 10º andar de um prédio no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, recebeu alta neste sábado (7) e está em casa. A criança permanecerá recebendo acompanhamento médico e a recuperação continua pelos próximos dois meses.
João Miguel esteve internado por 11 dias e chegou a ficar em coma induzido por conta de um edema cerebral. Ele passou por uma cirurgia no fêmur e um procedimento no braço direito. A recuperação do garoto surpreendeu a equipe médica. O menino passou a noite desta sexta-feira (6) e parte do sábado em um leito de enfermaria após ter alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).
O acidente aconteceu no dia 26 de abril. Na ocasião, uma rede amorteceu o impacto da queda do garoto, de uma altura de cerca de 20 metros. Ele foi rapidamente socorrido e deu entrada no Hospital São José. O caso é investigado pela Polícia Civil, que realizou perícia no prédio.
João Miguel estava em casa com dois irmãos, que são maiores de idade. Ele caiu pela janela da cozinha, a única do apartamento que não tem tela de proteção, segundo o pai.
*Com informações da TV Gazeta Norte e do G1 ES