Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Militares afastados

Morte de jovem em Vitória: PM conclui inquérito e aponta crime militar

Weliton da Silva Dias, de 24 anos, não resistiu aos dois disparos e morreu no PA de São Pedro, na Capital. O caso ocorreu no dia 2 de abril. Militares agora estão afastados das atividades policiais

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 13:42

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 jun 2022 às 13:42
O inquérito que apurava a morte do jovem Weliton Silva Dias, de 24 anos, no dia 2 de abril de 2022, na Grande São Pedro, após disparos efetuados por um policial militar, foi concluído. O relatório apontou indícios de crime de natureza militar e transgressão da disciplina. A informação foi confirmada em primeira mão na manhã desta terça-feira (7) por A Gazeta
Conforme consta no boletim de ocorrência, os policiais envolvidos nessa ação foram identificados como cabo Sandro Frigini — que teria atirado no Weliton — e o soldado Victor Fagundes de Oliveira. Eles estão afastados das ruas e de funções administrativas na corporação.  A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a defesa dos citados e aguarda um retorno. 
A corporação ressaltou que o inquérito “foi concluído dentro do prazo previsto em Lei e o relatório apontou indícios de crime de natureza militar e transgressão da disciplina por parte dos policiais militares que atuaram na ocorrência”.
No dia seguinte ao crime, o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, coronel Márcio Celante Weolffel, falou sobre o ocorrido no bairro São José. Celante destacou que as investigações seriam concluídas em 60 dias e os militares afastados cautelarmente.
Weliton da Silva Dias, de 24 anos, é morto a tiros por um policial militar.
Weliton da Silva Dias, de 24 anos, foi morto a tiros por um policial militar. Crédito: Reprodução
“Nós determinamos ao comandante-geral da Polícia Militar a instauração do inquérito policial militar para averiguação e investigação de todas as circunstâncias do fato ocorrido na data de ontem, também o recolhimento das armas dos policiais militares para que faça parte das apurações e o afastamento preventivo cautelar dos policiais militares das atividades operacionais, para que no prazo de 60 dias nós tenhamos a conclusão dessas investigações”, afirmou à época.
Agora, o inquérito será encaminhado à Justiça e a Polícia Militar irá instaurar Procedimento Administrativo, para julgar a conduta disciplinar dos policiais militares, que seguem afastados das atividades policiais.
Presidente da Associação dos Cabos e Soldados (ACS), o cabo Eugênio afirmou que os militares continuam sendo assistidos e ressaltou que eles possuem "excelente prestação de serviços à sociedade". "Nós acreditamos na absolvição dos policiais e iremos representá-los até as últimas instâncias", disse.
"Temos ciência de que as imagens são fortes, porém mostram que o militar agiu abarcado por excludentes legislativas, uma vez que o indivíduo (jovem morto) tentou pegar a metralhadora que estava na bandoleira", argumentou, reforçando o posicionamento já defendido pela associação anteriormente.

A VERSÃO DA FAMÍLIA E A DA POLÍCIA

Weliton da Silva Dias, de 24 anos, foi morto na Rua Quatro de Janeiro, conhecida como Beco da Sorte, na Grande São Pedro, em Vitória, no dia 2 de abril de 2022.
Companheira de Weliton há nove anos, uma manicure que preferiu não ser identificada, contou à reportagem que existe um ponto comercial que vende bebidas no Beco da Sorte e que ele estaria no local, aguardando a saída dela do trabalho, para irem jantar e ficar juntos do filho de 6 anos.
Já o irmão da vítima, que também pediu para não ser identificado, disse que "quando ele [Weliton] entrou no beco, o policial foi atrás” e, ao levantar a camisa e as mãos, o policial, atirou. O boletim de ocorrência descreve que o patrulhamento estava na Rua Apóstolo São Paulo, um "local de intenso tráfico de entorpecentes e crimes contra a vida", quando um indivíduo foi avistado portando "armamento em bandoleira".
Weliton Silva Dias, de 24 anos, foi morto durante ação policial no bairro São José, em Vitória
Weliton Silva Dias, de 24 anos, foi morto durante ação policial no bairro São José, em Vitória Crédito: Acervo da família
Naquele momento, o suspeito teria ido em direção a um beco. No acompanhamento, um dos policiais, identificado como Sandro Frigini, "visualizou o indivíduo fazendo movimento que levava a crer que atiraria contra o militar" e, para se proteger, efetuou dois disparos. "Como o indivíduo caiu no chão, foi possível se aproximar do agressor de modo a recolher o armamento que estava em posse dele".
Nessa hora, o boletim diz que o policial "percebeu que a arma estava em bandoleira, sendo necessário cortá-la para retirar a arma do infrator". O registro traz dois momentos em que o militar teria percebido que o suspeito estava armado e usando uma bandoleira: uma no início da abordagem e outra depois dos disparos.
O socorro ao Weliton Dias da Silva também teria sido prestado por um "grupo de pessoas", levando-o ao Pronto Atendimento de São Pedro. De acordo com a família, Weliton não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas chegou a ficar preso em 2019. "Ficou nove meses injustamente atrás das grades. Os policiais nunca apareciam nas audiências e o processo acabou arquivado", garantiu a companheira.
Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), por sua vez, informou, à época, que ele tem oito passagens pela polícia, entre os anos de 2012 e 2019. Entre os crimes estão: porte ilegal de arma de fogo, ameaça, desacato ou resistência à ação policial e tráfico de entorpecentes.

Atualização

07/06/2022 - 4:42
Presidente da Associação de Cabos e Soldados (ACS), o cabo Eugênio defendeu a inocência dos policiais e afirmou que a ACS irá prestar auxílio jurídico a eles até as últimas instâncias. O texto foi atualizado.

Veja Também

PM que matou jovem e atirou em motoboy já agrediu moradores de São Pedro

Morte de jovem por PM na Grande São Pedro exige apuração minuciosa e célere

Jovem morto em Vitória: associação mostra novo vídeo e mantém apoio a PMs

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória são pedro Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais.
Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus
Sesc-ES leva exposições ao interior e amplia rede de bibliotecas
Imagem de destaque
O que diferencia empresários que crescem dos que ficam travados nos negócios?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados