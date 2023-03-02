Carlos Eduardo Rebouças Barros, de 17 anos, foi morto a tiros por policiais quando já estava rendido Crédito: Redes Sociais

A mãe de Carlos, Cleia Louza Rebouças, relatou para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, que o filho tinha envolvimento com o tráfico e também fazia uso de drogas, tendo começado por volta dos 14 anos, mas tinha vontade de sair dessa vida e até mudar de cidade.

Ela também relatou que os mesmos militares envolvidos na ocorrência perseguiam o jovem e já teriam o ameaçado de morte.

"Ele me pediu para mandar um dinheiro porque queria cuidar dos filhos dele. Ele tem um amigo na Serra, que disse iria ajudar a pagar a passagem para ir embora, para ficar junto do meu irmão. Ele queria recomeçar. Disse que iria mudar a vida. Ele não era ruim, não fazia mal a ninguém. Ele vivia brincando, sorrindo. Eu saía para trabalhar e voltava com a casa limpa, vasilhas lavadas. Ele me ajudava a cuidar das coisas" Cleia Louza Rebouças - Mãe de Carlos Eduardo

Carlos também tinha um irmão gêmeo. De acordo com a mãe, o irmão também foi ameaçado pelos policiais. "Ele (policial) falou para mim, mãe, na minha cara, que vai matar meu outro filho", relatou.

Your browser does not support the audio element. Companheira de adolescente morto por PM no Norte está grávida de gêmeos

O caso

Enquanto estava rendido, o adolescente Carlos Eduardo foi baleado por um policial militar na manhã desta quarta-feira (1º) no bairro São Geraldo, em Pedro Canário. Uma câmera de segurança flagrou toda a ação. No vídeo, o suspeito aparece já rendido e, mesmo assim, é alvo do disparo de arma de fogo à queima-roupa.

Em um primeiro momento, as imagens mostram o rapaz sentado. Depois ele se levanta, parece conversar com o policial e se aproxima de um muro. O PM segue com a arma apontada, até que realiza os disparos. A vítima cai no chão e o policial se afasta.

"Eu sinto revolta, muita revolta. Meu filho já estava algemado. Eu não tive coragem de ver o vídeo. Eu quero justiça. Tenho muita dor, que eu não consigo explicar. Eu chamava meus filhos de meus “homenzinhos” quando eles eram bebês. Agora só tenho um. Eu dizia: ‘Meus homenzinhos, vocês vão crescer para ajudar a mamãe’, só que agora é diferente. Foi muita covardia dos policiais, eu não aceito isso e nunca vou aceitar" Cleia Louza Rebouças - Mãe de Carlos Eduardo

Depois, o corpo do adolescente é visto sendo arrastado para dentro do terreno, atrás do muro, onde havia marcas de sangue.

Policiais detidos

Cinco policiais militares suspeitos de envolvimento na morte do adolescente foram detidos em flagrante ainda na quarta-feira. Eles foram ouvidos no 13º Batalhão da PM, localizado em São Mateus, município vizinho de onde ocorreu o fato.

Nesta quinta-feira (2), a justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva dos policiais envolvidos na morte do adolescente. Os nomes deles são: Leonardo Jordão da Silva, Samuel Barbosa da Silva Souza, Thafny Da Silva Fernandes, Tallisson Santos Teixeira e Wanderson Gonçalves Coutinho.