Sobe para cinco o número de PMs detidos por morte de adolescente em Pedro Canário

Policiais suspeitos de envolvimento na morte de adolescente estão detidos no Quartel da PM em Maruípe Crédito: Arquivo/TV Gazeta

A informação foi confirmada pelo comandante-geral da Polícia Militar , coronel Douglas Caus. São dois cabos e três soldados. No entanto, ele não informou os nomes dos envolvidos ou qual o policial disparou contra o rapaz.

Um boletim de ocorrência obtido por A Gazeta descreve que, por conta da "suposta prática de crime no contexto da ocorrência", o policial militar que estava confeccionando o registro do homicídio do adolescente e apreensão de um jovem, de 22 anos, juntamente com outros colegas, foram conduzidos ao 13° Batalhão da PM, e, por conta disso, os materiais apreendidos foram adiados.

Durante a noite de quarta e madrugada desta quinta-feira (2), eles foram ouvidos por um oficial da PM, na presença dos seus advogados.

PMs ficaram em silêncio durante depoimento

A todo tempo, os militares permaneceram em silêncio, preferindo não se manifestar. Após depoimentos, eles foram encaminhados ao quartel da PM, que fica em Maruípe, em Vitória, onde devem aguardar o andamento do processo.

Na tarde desta quinta-feira (2), eles passarão por uma audiência de custódia, onde, segundo o comandante-geral, um juiz militar poderá converter a prisão em flagrante para preventiva.

“Quando ele fizer isso, o caso vira um processo e todos os atos correlacionais serão encaminhados e norteados pela decisão do juiz auditor e solicitação de diligências posteriores que o Ministério Público solicitar”, explicou o comandante-geral.

Questionado se o caso será julgado na justiça militar ou comum, Caus respondeu que cabe a um juiz militar decidir.