Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedro Canário

OAB aponta 'discrepância' entre boletim da PM e vídeo da morte de jovem no ES

Secretário-geral Alberto Nemer Neto afirma que 'nada justifica o que as imagens mostram' e colocou duas comissões à disposição; crime aconteceu na quarta-feira (1)

Publicado em 02 de Março de 2023 às 08:02

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 mar 2023 às 08:02
O secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES), Alberto Nemer Neto, afirmou haver uma "discrepância" entre o narrado pelos policiais militares no boletim de ocorrência e o vídeo que mostra a execução de um adolescente por um deles em Pedro Canário, no Norte do Estadonessa quarta-feira (1). Ele ainda declarou que colocará duas comissões à disposição para tratar do caso.
"No boletim de ocorrência há uma narrativa de que houve resistência, tentativa de puxar uma arma da cintura, e pelas câmeras nada disso ocorreu, então, é de forma bem pontual que a gente verifica uma discrepância entre o que o vídeo nos mostra e o que foi narrado pelos policiais", declarou em entrevista para o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, na manhã desta quinta-feira (2). 
"Independentemente se a vítima tem ou não uma ficha criminal extensa, nada justifica o que as imagens nos mostram. A diferença entre o que foi narrado no boletim de ocorrência com as imagens é gritante"
Alberto Nemer Neto - Secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES)
"Então, vamos cobrar uma posição firme das autoridades, para que os relatos sejam fiéis ao que ocorre, não só desse caso obviamente, que as imagens demonstram, mas de todos os outros nos quais, às vezes, não têm câmera, para que seja evidenciado algo contrário do narrado no boletim de ocorrência", continuou.
Questionado sobre o que será feito pela OAB-ES, Alberto Nemer Neto explicou que a instituição detém comissões temáticas e, neste caso específico, designará duas delas para acompanhar o caso: a de direitos humanos e a de segurança pública.
"Neste momento, nós queremos ser mais um braço para que este crime, esta barbárie, não fique impune "
Alberto Nemer Neto - Secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES)
Na noite de quarta-feira (1), o colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta teve acesso ao Boletim Unificado (BU) feito pelos militares. Os policiais alegaram que, “no momento da chegada das equipes, os indivíduos perceberam a presença das viaturas e iniciaram fuga pelo telhado da casa vizinha, desobedecendo diversas ordens de parada pelos policiais”.
A ocorrência segue com a versão de que o adolescente de 17 anos efetuou quatro disparos em direção a um dos policiais que, então, fez seis disparos contra o suspeito e que não sabiam dizer quantos dos tiros acertaram o rapaz. Em seguida, é narrado que o jovem foi contido e que ficou próximo do muro, como mostram as câmeras. A narrativa dos policiais diz que ele estaria “aparentemente desarmado”.

Veja Também

Exclusivo: a versão dos PMs para a morte do adolescente em Pedro Canário

No entanto, a ocorrência também diz que, quando um dos militares ordenou que o suspeito se virasse para “revista pessoal, o indivíduo colocou a mão na cintura, na tentativa de sacar uma arma de fogo, momento em que, para cessar a iminente injusta agressão, efetuou dois disparos com a referida arma em direção ao indivíduo, e que nesse momento visualizou o indivíduo cair no chão com a arma na cintura e foi verbalizado para ele não pegar na arma”.
Outro militar, conforme o que foi narrado, pegou essa arma, de calibre 38, com oito munições. “Informo que tentamos manter contato com o Samu, para atendimento do indivíduo baleado, mas não conseguimos. Portanto, realizamos o transporte para o Hospital Menino Jesus, no intuito de salvaguardar a vida dele”, diz trecho da ocorrência.
Foram contabilizadas seis perfurações: uma no ombro esquerdo, uma no ombro direito, uma no braço direito, uma no braço esquerdo e duas na região abdominal.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Pedro Canário: policiais envolvidos em morte de jovem são detidos

Quem era o adolescente morto por PMs a tiros em Pedro Canário

Casagrande determina investigação de morte de jovem por PM no ES

Vídeo: policial atira em adolescente já rendido em Pedro Canário

PM que matou jovem já rendido em Pedro Canário é denunciado pelo MPES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Pedro Canário ES Norte OAB-ES Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados