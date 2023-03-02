O governador Renato Casagrande pediu apuração rigorosa no crime ocorrido em Pedro Canário Crédito: Fernando Madeira

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o homem não apresenta resistência e mesmo assim é baleado e morto à queima roupa por um dos policiais.

Recebi imagens de uma aparente execução em abordagem de policiais militares em Pedro Canário que não condizem com o dever da PM. Determinei que sejam tomadas as providências imediatas à apuração do caso. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) March 1, 2023

"Recebi imagens de uma aparente execução em abordagem de policiais militares em Pedro Canário que não condizem com o dever da PM. Determinei que sejam tomadas as providências imediatas à apuração do caso", escreveu no Twitter.

Your browser does not support the audio element. Casagrande determina investigação de morte de jovem por PM no ES

Ainda nesta quarta-feira, cinco policiais militares suspeitos de envolvimento no caso foram detidos em flagrante. Segundo o comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus, eles foram ouvidos no 13º Batalhão da PM, localizado em São Mateus, e passarão por uma audiência de custódia nesta quinta-feira (2).

"Eles serão trazidos para o Quartel do Comando-Geral (em Vitória) e ficarão detidos. O auto de prisão em flagrante que está sendo feito será remetido pela Corregedoria à auditoria militar e, amanhã (2), durante um audiência de custódia, o juiz auditor e o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) irão decidir pela continuidade da prisão", afirmou Caus.

Pedido de afastamento

O Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo (CEDH) pediu o afastamento dos policiais militares que estavam na ação. Por nota, o CEDH afirma que as imagens “mostram claramente a execução do jovem pelos policiais militares, sem qualquer justificativa ou motivo que pudesse justificar tal violência. É inaceitável que agentes do Estado, responsáveis pela proteção da sociedade, ajam de forma tão desumana e arbitrária, violando os direitos mais fundamentais da pessoa humana”.

Entenda

Mesmo sem apresentar resistência, o adolescente Carlos Eduardo Reboucas Bastos, de 17 anos, foi baleado por um policial militar na manhã desta quarta-feira (1), no bairro São Geraldo, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Informações do colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta, dão conta de que a vítima era um adolescente de 17 anos com passagens pela polícia por crimes análogos a tentativa de homicídio, tráfico de drogas, ameaça e posse/porte ilegal de arma.

De acordo com fontes do colunista, o jovem teria chegado morto ao Hospital Menino Jesus, na mesma cidade da ocorrência. Em seguida, no final da manhã, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, que é o mais próximo da região.