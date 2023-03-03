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Jardim do Vale

Instalador de som é assassinado com vários tiros em bar em Vila Velha

Alexsandro Ribeiro Correia, de 40 anos, foi morto por dois homens armados na noite dessa quinta-feira (2); suspeitos chegaram de carro e conseguiram fugir

Publicado em 03 de Março de 2023 às 09:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2023 às 09:52
Um instalador de som, identificado como Alexsandro Ribeiro Correia, de 40 anos, foi morto a tiros dentro de um bar na noite dessa quinta-feira (2), no bairro Jardim do Vale, em Vila Velha.
Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a vítima estava em um bar quando um carro estacionou próximo ao estabelecimento. Do automóvel, desceram dois indivíduos que foram até Alexsandro e atiraram várias vezes nele. Segundo testemunhas, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas.
A perícia da Polícia Civil constatou 14 perfurações na vítima: seis no rosto, duas no ombro, três no tórax, duas na lombar e uma no braço direito. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e liberado aos familiares.
De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), Alexsandro Ribeiro Correia já teve uma passagem pelo sistema prisional capixaba. Ele esteve preso entre agosto de 2011 e maio de 2019, por homicídio e tráfico de entorpecentes.
O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode colaborar com as investigações por meio do Disque-Denúncia (181). O anonimato é garantido.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar sobre o caso. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

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