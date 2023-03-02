Maternidade de Mimoso do Sul fecha e atendimento será em Cachoeiro

Hoapital Apóstolo São Pedro, em Mimoso do Sul Crédito: Prefeitura de Mimoso do sul

A notícia do fim das atividades do setor desagradou, pelo menos, parte da população, que entrou em contato com A Gazeta. “Uma coisa horrível está acontecendo. O hospital fechou a maternidade e agora as gestantes terão que ir para Cachoeiro”, reclamou a moradora Eva Batista Cuti de Souza.

cerca de 1h é o tempo de percurso médio entre a antiga maternidade e o novo local de atendimento, segundo a previsão do Google Maps

Secretário Municipal de Saúde, Eliedson Vicente Morini explicou que manter a maternidade do hospital se tornou inviável para o porte da instituição que tinha, em média, 16 partos por mês. Ele disse que os custos eram altos, uma vez que era preciso manter dois obstetras 24 horas por dia, além de um pediatra e um anestesista.

"O Hifa está contratualizado pelo Estado para atender as gestantes do município com qualidade. Elas não ficarão desassistidas. Além do serviço de pré-natal na cidade, ambulâncias do município e do Samu farão o transporte delas até Cachoeiro, quando necessário" Eliedson Vicente Morini - Secretário de saúde de Mimoso do Sul

O Hospital Apóstolo Pedro é uma instituição sem fins lucrativos e tem as despesas custeadas por serviços prestados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e por meio de contratualização com a Prefeitura de Mimoso do Sul. Mensalmente, segundo Morini, R$ 242 mil são repassados pelo município à unidade.

Pronto-socorro lotado

Outra reclamação dos moradores nos últimos dias é a lotação do pronto-socorro Hospital Apóstolo Pedro. Nessa terça-feira (28), a avó de Victoria Dalbom chegou a desmaiar durante a espera de atendimento no local. “Minha tia estava acompanhando ela, pois havia comido algo que provocou uma alergia. Elas ficaram aguardando das 6h às 14h, e minha avó só foi atendida após desmaiar”, contou.

Para o secretário Eliedson Vicente Morini, o aumento da demanda está ligado à recente enchente no município . “Muitos moradores tiveram contato com a água e estão com problemas de saúde. Além disso, outros ainda estão debilitados com problemas após a Covid-19. Os atendimentos dobraram e isso também refletiu nos postos de saúde", explicou.

Outro ponto destacado pelo gestor é a procura da população por atendimentos no pronto-socorro em casos que poderiam ser resolvidos nos postos de saúde. “Temos tentado conscientizar a população para buscar o hospital em casos em urgência e emergência. Nos demais, há 11 postos de saúde nos quais é possível buscar ajuda”, disse.