Motorista freia, PRF desconfia e flagra assaltante dentro de ônibus na Serra

Delegacia Regional de Laranjeiras, para onde o criminoso foi levado Crédito: Vitor Jubini

Agentes da PRF realizavam fiscalização no Km 266 da BR 101 quando um ônibus do sistema Transcol, que fazia a linha terminal de Vila Velha X terminal de Laranjeiras, parou repentinamente e o condutor informou que o ônibus estava sendo assaltado naquele momento por um homem de boné preto.

Imediatamente os policiais identificaram o assaltante e orientou que o motorista abrisse a porta do meio, dando ordem que o indivíduo descesse com as mãos na cabeça para que ele fosse revistado.

Após descer do coletivo, o homem resistiu à ordem dos policiais, tentando fugir. Nesse momento, os agentes da PRF conseguiram imobilizá-lo.

Com ele foi encontrado uma faca que utilizou para praticar o assalto, e um celular que havia sido roubado no interior do ônibus.