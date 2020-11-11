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Motorista freia, PRF desconfia e flagra assaltante dentro de ônibus na Serra

Um ônibus do sistema Transcol, que fazia a linha terminal de Vila Velha X terminal de Laranjeiras, parou repentinamente e o condutor informou que o ônibus estava sendo assaltado

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 13:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 13:33
Data: 16/09/2019 - ES - Serra - Delegacia Regional de Laranjeiras - Viatura da Polícia Civil - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Delegacia Regional de Laranjeiras, para onde o criminoso foi levado Crédito: Vitor Jubini
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite desta terça-feira (10) um criminoso que cometia um assalto dentro de um ônibus na BR 101, na Serra.
Agentes da PRF realizavam fiscalização no Km 266 da BR 101 quando um ônibus do sistema Transcol, que fazia a linha terminal de Vila Velha X terminal de Laranjeiras, parou repentinamente e o condutor informou que o ônibus estava sendo assaltado naquele momento por um homem de boné preto.
Imediatamente os policiais identificaram o assaltante e orientou que o motorista abrisse a porta do meio, dando ordem que o indivíduo descesse com as mãos na cabeça para que ele fosse revistado.
Após descer do coletivo, o homem resistiu à ordem dos policiais, tentando fugir. Nesse momento, os agentes da PRF conseguiram imobilizá-lo.
Com ele foi encontrado uma faca que  utilizou para praticar o assalto, e um celular que havia sido roubado no interior do ônibus.
O criminoso foi conduzido à Delegacia de Policia Civil de Laranjeiras, Serra.

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