Carros com armas falsas e material político são apreendidos em Itaguaçu

Dentro de carro apreendido havia colete e tronfa de madeira Crédito: Reprodução/ Redes sociais de Darly Dettmann

Quatro homens suspeitos de fazer ameaças a candidatos no período eleitoral foram detidos em Itaguaçu , neste sábado (14), para prestar esclarecimentos na delegacia. Conforme denúncias feitas à policia, eles estariam ameaçando pessoas que fazem parte da coligação de um dos candidatos a prefeito no município, Mário João Sarnáglia (MDB) e o vice, João Luiz Beccalli (PSB). Os dois registraram boletim de ocorrência narrando os fatos.

Segundo a Polícia Militar, foi feito patrulhamento para averiguar as informações, e os policiais avistaram um veículo dentro de um pátio de um hotel. Dois dos suspeitos saíram do estabelecimento, entraram no carro e estavam indo sentido Colatina.

Uma viatura abordou os indivíduos no bairro Lírio do Campo, em Itaguaçu. "Com eles, nada de ilícito foi encontrado, mas dentro do carro havia R$ 8.800,00 em espécie, envelopes de depósito de dinheiro, um giroflex portátil, fotos de pessoas do partido que estava sendo ameaçado, uma capa de colete preto, uma tronfa de madeira e adesivos de um candidato", detalhou a polícia em nota.

Posteriormente, segundo a polícia, outros dois suspeitos saíram do hotel e entraram em veículo prata, indo sentido Colatina. Outros militares foram acionados, conseguiram encontrar o carro no distrito de Palmeiras e fizeram a abordagem. Com um individuo foi encontrada uma arma falsa e, no banco do motorista, tinha outro simulacro. Além disso, dentro do carro havia um coldre.

Policiais encontraram R$ 8.800 em espécie com os suspeitos Crédito: Reprodução/ Redes sociais de Darly Dettmann

Do lado de fora do pelotão muitas pessoas se reuniram para acompanhar a saídas dos suspeitos, conforme vídeo compartilhado pelo prefeito da cidade, Darly Dettmann (MDB), que não disputa as eleições, em suas redes sociais. Ele também gravou um vídeo cobrando esclarecimentos sobre os fatos.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Colatina. "Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista", disse.