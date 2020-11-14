Urnas eletrônicas começam a ser transportadas para seções eleitorais

Transporte das urnas eletrônicas em cartório de Vitória, no ES Crédito: Fernando Estêvão/TV Gazeta

Na manhã deste sábado (14), as urnas eletrônicas do Espírito Santo começaram a ser encaminhadas às 7.401 seções eleitorais para o primeiro turno da eleição municipal, marcada para este domingo (15).

De acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), serão 7.401 urnas em operação nas seções do Estado no dia de eleição - a quantidade de seções é a mesma da de urnas empregadas no pleito. Um total de 1.200 urnas estarão em contingência, caso algum equipamento apresente problema. Assim, o Espírito Santo, ao todo, contará com um total de 8.601 urnas.

TV Gazeta acompanhou o processo de saída das urnas do cartório eleitoral da 52ª Zona Eleitoral, do bairro Jardim Camburi, em Vitória, para as Veja as fotos: Nesta manhã, por volta das 7h30, aacompanhou o processo de saída das urnas do cartório eleitoral da 52ª Zona Eleitoral, do bairro Jardim Camburi, em Vitória, para as eleições 2020 . Profissionais identificados com coletes da Justiça Eleitoral realizam o transporte, em veículos também identificados.

Eleições: transporte de urnas eletrônicas no ES

AUDITORIA

O TRE também realiza o sorteio das urnas para votação paralela neste sábado (14). Segundo o Tribunal, a chamada votação paralela é um evento realizado no mesmo dia das eleições com o objetivo de demonstrar o funcionamento e a segurança das urnas eletrônicas. "Os trabalhos de auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas por meio de votação paralela são públicos, podendo ser acompanhados por qualquer interessado", informa.

TRANSPORTE DE URNAS NO INTERIOR DO ES

Também nesta manhã, ocorreu a saída das urnas do cartório eleitoral de Linhares , no Norte do Estado. Material de proteção dos mesários também foi distribuído. Em Linhares, 114.152 eleitores poderão comparecer às urnas nas eleições municipais deste ano, São 4.012 eleitores a mais, na comparação com o pleito realizado em 2016. Na cidade, as mulheres compõem a maioria dos votantes (51,8%), totalizando 59.113 pessoas.

Transporte de urnas eletrônicas em Linhares, no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Em Colatina , as urnas foram transportadas do cartório eleitoral da cidade e direcionadas a locais de votação como a Escola Ubaldo Ramalhete, no bairro Santa Mônica.

Transporte de urnas eletrônicas em Colatina, no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Na cidade do Noroeste do Estado, 90.868 eleitores poderão comparecer às urnas nas eleições municipais deste ano . São quase 3 mil eleitores a mais, na comparação com o pleito realizado em 2016. Em Colatina, as mulheres compõem a maioria dos votantes (52,9%), totalizando 48.059 pessoas.

Eleições: transporte de urnas em Linhares e Colatina