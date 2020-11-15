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Leonel Ximenes

Mulheres são maioria dos eleitores em 56 dos 78 municípios do ES

Vitória é a cidade, em termos proporcionais, que tem mais eleitoras: 54,88%

Públicado em 

15 nov 2020 às 04:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mulher votando: no Brasil, o direito ao voto foi conquistado em 1934
No Brasil, o direito pleno ao voto feminino foi conquistado em 1934 Crédito: Divulgação
Espírito Santo tem 2.810.132 eleitores, sendo que 1.470.614 são mulheres (52,33% do eleitorado), 1.338.621 são homens (47,64% do eleitorado) e 897 não informaram seu sexo (0,03%). Essa superioridade feminina está presente em 56 dos 78 municípios do Estado.
A cidade, em termos proporcionais, com mais eleitoras é Vitória. Dos 251.464 aptos para votarem neste domingo (15), 138.023 são mulheres. Isso equivale a 54,88% do eleitorado da Capital. Mas há situações em que a diferença entre homens e mulheres é mínima.
Em Mucurici, com maioria masculina, há 2.489 eleitores e 2.476 eleitoras. Uma diferença de somente 13 cidadãos aptos para o voto. De outro lado, Itaguaçu, com mais eleitoras, vê a diferença entre homens e mulheres ser de 11 pessoas: são 5.760 do sexo feminino e 5.749 do sexo masculino.

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Todos os 22 municípios em que os homens são maioria estão no interior capixaba. E o que tem uma diferença mais gritante é Santa Leopoldina. São 9.999 ao todo, e quem é do sexo masculino representa 52,15% do eleitorado (5.215). Curiosamente, os dois candidatos a prefeito são homens e, das 62 candidaturas para vereadores (contando os deferidos e indeferidos), 40 são masculinas (64,52%) e 22, femininas (35,48%).
Somente em 24 de fevereiro de 1932, o Código Eleitoral passou a assegurar o voto feminino; todavia, esse direito era concedido apenas a mulheres casadas, com autorização dos maridos, e para viúvas com renda própria. Essas limitações deixaram de existir apenas em 1934, quando o voto feminino passou a ser previsto na Constituição Federal.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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mulher Vitória (ES) Santa Leopoldina Eleições 2020
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