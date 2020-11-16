Homem é morto a tiros no horário da apuração de votos em Itapemirim

Um homem foi assassinado a tiros neste domingo (15) no bairro Campo Acima, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo, por volta das 18h. Jader Porto de Jesus, de 34 anos, é morador da região e chegou a ser socorrido, mas já deu entrada no hospital sem vida.
Segundo o delegado de Itapemirim, Djalma Pereira, apesar de o crime ter ocorrido durante a apuração dos votos, a motivação não tem relação com interesses políticos. O suspeito do assassinato e a vítima já responderam por tráfico de drogas e a motivação teria relação com esse tipo de crime, disse o delegado.
Sobre este fato, posso afirmar que não tem nenhuma relação com partidos e interesses políticos. Tem relação com o tráfico de drogas, tendo em vista que o autor e a vítima são pessoas com histórico de crime na área de entorpecentes e, com certeza, o interesse dessa eliminação foi para domínio da área de Campo Acima, afirma.
O delegado disse ainda que câmeras de segurança registraram toda ação e o suspeito foi identificado. O local do crime era coberto por câmeras e tem filmagem. Só não podemos divulgar os nomes dos suspeitos, mas a polícia já teve acesso às imagens. Nós sabemos que ele tem envolvimento com o tráfico e a polícia irá à procura dele, disse Djalma.
A Polícia Militar informou que quando chegou no local, populares disseram que Jader estava discutindo com outras duas pessoas e, posteriormente, uma delas sacou a arma e efetuou os disparos. Ele foi socorrido para o Hospital Evangélico Litoral Sul, mas já chegou sem vida.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.