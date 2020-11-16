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Sem motivação política

Homem é morto a tiros no horário da apuração de votos em Itapemirim

Jader Porto de Jesus, de 34 anos, foi assassinado por volta das 18h no bairro Campo Acima. Apesar de ter sido próximo ao resultado das eleições, a motivação teria relação com o tráfico de drogas, segundo a polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 15:34

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 15:34

Delegacia Regional de Itapemirim
Delegacia Regional de Itapemirim Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem foi assassinado a tiros neste domingo (15) no bairro Campo Acima, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo, por volta das 18h. Jader Porto de Jesus, de 34 anos, é morador da região e chegou a ser socorrido, mas já deu entrada no hospital sem vida.
Segundo o delegado de Itapemirim, Djalma Pereira, apesar de o crime ter ocorrido durante a apuração dos votos, a motivação não tem relação com interesses políticos. O suspeito do assassinato e a vítima já responderam por tráfico de drogas e a motivação teria relação com esse tipo de crime, disse o delegado.
Sobre este fato, posso afirmar que não tem nenhuma relação com partidos e interesses políticos. Tem relação com o tráfico de drogas, tendo em vista que o autor e a vítima são pessoas com histórico de crime na área de entorpecentes e, com certeza, o interesse dessa eliminação foi para domínio da área de Campo Acima, afirma.
O delegado disse ainda que câmeras de segurança registraram toda ação e o suspeito foi identificado. O local do crime era coberto por câmeras e tem filmagem. Só não podemos divulgar os nomes dos suspeitos, mas a polícia já teve acesso às imagens. Nós sabemos que ele tem envolvimento com o tráfico e a polícia irá à procura dele, disse Djalma.
Polícia Militar informou que quando chegou no local, populares disseram que Jader estava discutindo com outras duas pessoas e, posteriormente, uma delas sacou a arma e efetuou os disparos. Ele foi socorrido para o Hospital Evangélico Litoral Sul, mas já chegou sem vida.
Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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