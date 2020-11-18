Idosa de 62 anos é presa por participar do tráfico de drogas em Viana

Uma mulher de 62 anos suspeita de participar do tráfico de drogas no bairro Areinha, em Viana, foi presa em flagrante nesta terça-feira (17). Com ela, a equipe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) apreendeu um quilo de cocaína do tipo "escama de peixe" e um quilo de crack.
Segundo informações da Polícia Civil do Espírito Santo, a prisão aconteceu após o recebimento de denúncias anônimas que davam conta de que a mulher estaria guardando substâncias ilícitas para traficantes de Viana e Cariacica.
"Ela está desempregada e utilizava-se do fato de não gerar suspeitas por causa da idade para, com isso, ludibriar a polícia, explicou o responsável pela prisão, delegado Alexandre Falcão.
Ainda de acordo com o delegado, um dos suspeitos do grupo criminoso ao qual ela pertence já foi identificado. Falcão ainda afirmou que as investigações continuam.
A idosa de 62 anos foi autuada por tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, sendo encaminhada para a Penitenciária Feminina de Cariacica, onde permanece à disposição da justiça.