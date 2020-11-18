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Em flagrante

Idosa de 62 anos é presa por participar do tráfico de drogas em Viana

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, a mulher 'utilizava-se do fato de não gerar suspeitas por causa da idade' para atuar no  tráfico de drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 19:44

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 19:44

Material apreendido com idosa em Viana
Material apreendido com idosa em Viana Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Uma mulher de 62 anos suspeita de participar do tráfico de drogas no bairro Areinha, em Viana, foi presa em flagrante nesta terça-feira (17). Com ela, a equipe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) apreendeu um quilo de cocaína do tipo "escama de peixe" e um quilo de crack.
Segundo informações da Polícia Civil do Espírito Santo, a prisão aconteceu após o recebimento de denúncias anônimas que davam conta de que a mulher estaria guardando substâncias ilícitas para traficantes de Viana e Cariacica.
"Ela está desempregada e utilizava-se do fato de não gerar suspeitas por causa da idade para, com isso, ludibriar a polícia, explicou o responsável pela prisão, delegado Alexandre Falcão.
Ainda de acordo com o delegado, um dos suspeitos do grupo criminoso ao qual ela pertence já foi identificado. Falcão ainda afirmou que as investigações continuam.
A idosa de 62 anos foi autuada por tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, sendo encaminhada para a Penitenciária Feminina de Cariacica, onde permanece à disposição da justiça.

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