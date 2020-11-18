Idosa de 62 anos é presa por participar do tráfico de drogas em Viana

Material apreendido com idosa em Viana Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Uma mulher de 62 anos suspeita de participar do tráfico de drogas no bairro Areinha, em Viana , foi presa em flagrante nesta terça-feira (17). Com ela, a equipe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) apreendeu um quilo de cocaína do tipo "escama de peixe" e um quilo de crack.

Segundo informações da Polícia Civil do Espírito Santo , a prisão aconteceu após o recebimento de denúncias anônimas que davam conta de que a mulher estaria guardando substâncias ilícitas para traficantes de Viana e Cariacica

"Ela está desempregada e utilizava-se do fato de não gerar suspeitas por causa da idade para, com isso, ludibriar a polícia, explicou o responsável pela prisão, delegado Alexandre Falcão.

Ainda de acordo com o delegado, um dos suspeitos do grupo criminoso ao qual ela pertence já foi identificado. Falcão ainda afirmou que as investigações continuam.