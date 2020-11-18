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Vítimas bebiam juntos

Atiradores deixam mulher morta e homem ferido em Conceição da Barra

A polícia afirmou que o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas. Além disso, a investigação já trabalha com o nome de um suspeito de cometer o homicídio

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 16:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 16:40
Delegacia de Polícia de Conceição da Barra
A Delegacia de Polícia de Conceição da Barra está investigando o caso Crédito: Rosi Bredofw/TV Gazeta Norte.
Uma mulher foi morta e um homem ficou ferido após serem baleados por atiradores na madrugada desta quarta-feira (18) em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os dois e um outro homem estavam bebendo na casa da mulher, no  Centro da cidade, quando foram atingidos pelos disparos.
Segundo a PM, quando os militares chegaram ao local encontraram a mulher, de 29 anos, caída no chão e sem vida. No local, os militares localizaram um homem que também tinha levado um tiro durante o ataque. 

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A testemunha, de 22 anos, contou aos militares que estava com a vítima e com um outro amigo bebendo quando duas pessoas chegaram na casa e efetuaram vários disparos contra a mulher. Os autores estavam encapuzados. Nesse momento, ele e o amigo saíram correndo e logo o homem percebeu que também tinha sido atingido pelos disparos.
Uma ambulância chegou no local e encaminhou a vítima para o Hospital Municipal de Conceição da Barra. O quadro de saúde dele não foi informado. O nome das vítimas também não foi divulgado pela polícia. 
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Conceição da Barra. A polícia afirmou que o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas. Além disso, a investigação já trabalha com o nome de um suspeito de cometer o homicídio.

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