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Carreta carregada com eucalipto tomba na Rodovia do Café, em Nova Venécia

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo seguia para o município de Pedro Canário e tombou após fazer uma curva. A pista está parcialmente interditada, mas ninguém ficou ferido

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 16:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 16:04
Veículo tombou em Nova Venécia
Veículo tombou em Nova Venécia Crédito: CBMES | Divulgação
Uma carreta carregada com eucalipto tombou na tarde desta quarta-feira (18) em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na Rodovia do Café. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo seguia para o município de Pedro Canário e tombou após fazer uma curva. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Ninguém ficou ferido.

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Ainda segundo os Bombeiros, parte da carga  de eucalipto ficou espalhada pela rodovia e o veículo permanece no local. O trânsito segue em meia pista.

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