Carreta carregada com eucalipto tomba na Rodovia do Café, em Nova Venécia

Uma carreta carregada com eucalipto tombou na tarde desta quarta-feira (18) em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na Rodovia do Café.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo seguia para o município de Pedro Canário e tombou após fazer uma curva. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Ninguém ficou ferido.
Ainda segundo os Bombeiros, parte da carga de eucalipto ficou espalhada pela rodovia e o veículo permanece no local. O trânsito segue em meia pista.