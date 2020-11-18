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Jipe russo pega fogo na Avenida Dante Michelini, em Vitória

O Lada Niva, carro de fabricação russa e com placas do Rio de Janeiro, seguia em direção a Jardim Camburi e, na altura do bairro Jardim da Penha, começou a pegar fogo. Bombeiros estiveram no local e a área foi isolada pela Guarda Municipal de Trânsito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 12:47

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 12:47

Vitória
Bombeiros não conseguiram evitar que o carro fosse consumido pelas chamas Crédito: Bernardo Murtinho | Internauta
Um carro pegou fogo no sentido Praia do Canto - Jardim Camburi  da Avenida Dante Michelini, em Vitória, por volta das 10h30 desta quarta-feira (18), na altura do bairro Jardim da Penha. O veículo em questão é um Lada Niva  jipe de fabricação russa. Dados consultados pela placa do automóvel informam que o veículo foi fabricado no ano de 1991 e emplacado na cidade do Rio de Janeiro.

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Motoristas e pessoas que transitavam pelo calçadão da orla da Capital registraram as chamas consumindo o carro. O Lada Niva em chamas parou na via de acesso a um dos bolsões de estacionamentos. Devido à cena, o trânsito ficou lento na região, embora o automóvel não ocupasse nenhuma das três faixas de rolamento da via. Veja vídeo que mostra a ação dos Bombeiros no local:
Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMES) informou que foi acionado nesta quarta-feira (18), por volta de 10h30, para atender uma ocorrência de incêndio em veículo na Avenida Dante Michelini, na altura do bairro Jardim da Penha, em Vitória. Uma equipe foi deslocada para combater as chamas no veículo e não há informação sobre vítimas. A Guarda Municipal de Vitória foi acionada para sinalizar a via.
O trabalho de contenção das chamas dos Bombeiros não conseguiu evitar que o carro fosse completamente destruído, como registrado pelo internauta Bernardo Murtinho, que passava exatamente no momento em que os militares realizavam o combate ao fogo.
Em nota, a Guarda Civil Municipal de Vitória, informou que o motorista conseguiu sair a tempo do Lada Niva sem ferimentos. O jipe, inclusive, já foi retirado da pista e o trânsito segue normalmente na Beira-Mar.
Há poucas semanas, em um incidente semelhante, um Jeep Compass pegou fogo e explodiu na Avenida Adalberto Simão Nader, também em Vitória. Nesta ocorrência, o motorista acabou morrendo em meio ao fogo.

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