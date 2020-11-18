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Bairro Marcílio de Noronha

Acidente entre Transcol e carreta complica o trânsito na BR 101, em Viana

Segundo informações da PRF, a colisão aconteceu por volta das 8h30. Uma pessoa ficou ferida e foi levada para um hospital da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 11:01

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 11:01

Acidente envolvendo ônibus e carreta chegou a interditar a BR 101, em Viana, na manhã desta quarta-feira (18)
Acidente envolvendo ônibus e carreta chegou a interditar a BR 101, em Viana, na manhã desta quarta-feira (18) Crédito: Internauta
Um acidente entre um ônibus do Sistema Transcol e uma carreta interditou a BR 101 em Viana, na altura do bairro Marcílio de Noronha, no sentido sul, na manhã desta quarta-feira (18).
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu por volta de 8h30, no Km 297. Uma pessoa ficou ferida e foi levada para um hospital da região. De acordo com a Eco 101, concessionária responsável pelo trecho, a pista foi liberada às 9h14.
Com a batida, o ônibus ficou do lado esquerdo e a carreta na pista da direita, interditando totalmente o fluxo de veículos no sentido sul, até que o atendimento fosse realizado.
Mesmo com a liberação da via às 9h14, motoristas que vêm tanto da BR 262, em Cariacica, quanto da Rodovia do Contorno ainda enfrentam um longo congestionamento.

CORPO DE BOMBEIROS

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado na manhã desta quarta-feira (18), para atender uma ocorrência de colisão com vítima envolvendo um caminhão e um ônibus, na rodovia BR 262, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. Segundo os Bombeiros, uma vítima apresentava sangramento no nariz e foi socorrida pela equipe para o hospital.
Ônibus do Sistema Transcol ficou com a traseira destruída após batida
Ônibus do Sistema Transcol ficou com a traseira destruída após batida Crédito: Internauta

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