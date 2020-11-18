PRF apreende 675 mil maços de cigarro sem nota fiscal na BR 101 no ES

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 675 mil maços de cigarros que estavam divididos em dois carregamentos na BR 101, no Espírito Santo. As ocorrências foram registradas na noite de terça (17) em Itapemirim, e na manhã desta quarta-feira (18), em Guarapari.
De acordo com a PRF, na primeira ocorrência, agentes realizavam uma fiscalização durante a noite de terça-feira (17), no km 414 da via em Itapemirim, no Sul do Estado, quando abordaram um caminhão com um ocupante. Ao realizarem a vistoria no veículo, encontraram no compartimento de carga 600 mil maços de cigarros transportados sem a nota fiscal.
Já na segunda ocorrência, realizada na manhã desta quarta-feira (18), foi abordado uma van com apenas o motorista, que trafegava no quilômetro 345 da BR 101, em Guarapari. Ao realizar uma varredura pelo compartimento de carga, os agentes encontraram 75 mil maços de cigarro, também sem a devida comprovação fiscal.
Por se tratar de transporte de mercadorias sem notas fiscais, foram acionadas equipes da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), para adoção das medidas decorrentes.