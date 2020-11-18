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Carga irregular

PRF apreende 675 mil maços de cigarro sem nota fiscal na BR 101 no ES

A primeira apreensão foi efetuada na noite de terça (17) em um caminhão em Itapemirim; na manhã desta quarta (18), outra carga ilegal foi apreendida em Guarapari
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 18:50

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 18:50

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 675 mil maços de cigarro sem nota fiscal na BR 101
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 675 mil maços de cigarro sem nota fiscal na BR 101 Crédito: Divulgação/ PRF
Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 675 mil maços de cigarros que estavam divididos em dois carregamentos na BR 101, no Espírito Santo. As ocorrências foram registradas na noite de terça (17) em Itapemirim, e na manhã desta quarta-feira (18), em Guarapari.
De acordo com a PRF, na primeira ocorrência, agentes realizavam uma fiscalização durante a noite de terça-feira (17), no km 414 da via em Itapemirim, no Sul do Estado, quando abordaram um caminhão com um ocupante. Ao realizarem a vistoria no veículo, encontraram no compartimento de carga 600 mil maços de cigarros transportados sem a nota fiscal.
Apreensão é efetuada na BR 101 em Itapemirim, no Sul do ES
Apreensão é efetuada na BR 101 em Itapemirim, no Sul do ES Crédito: Divulgação/ PRF
Já na segunda ocorrência, realizada na manhã desta quarta-feira (18), foi abordado uma van com apenas o motorista, que trafegava no quilômetro 345 da BR 101, em Guarapari. Ao realizar uma varredura pelo compartimento de carga, os agentes encontraram 75 mil maços de cigarro, também sem a devida comprovação fiscal.
Por se tratar de transporte de mercadorias sem notas fiscais, foram acionadas equipes da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), para adoção das medidas decorrentes.

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