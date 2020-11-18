PRF apreende 675 mil maços de cigarro sem nota fiscal na BR 101 no ES

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 675 mil maços de cigarro sem nota fiscal na BR 101 Crédito: Divulgação/ PRF

Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 675 mil maços de cigarros que estavam divididos em dois carregamentos na BR 101 , no Espírito Santo. As ocorrências foram registradas na noite de terça (17) em Itapemirim, e na manhã desta quarta-feira (18), em Guarapari.

De acordo com a PRF, na primeira ocorrência, agentes realizavam uma fiscalização durante a noite de terça-feira (17), no km 414 da via em Itapemirim, no Sul do Estado, quando abordaram um caminhão com um ocupante. Ao realizarem a vistoria no veículo, encontraram no compartimento de carga 600 mil maços de cigarros transportados sem a nota fiscal.

Apreensão é efetuada na BR 101 em Itapemirim, no Sul do ES Crédito: Divulgação/ PRF

Já na segunda ocorrência, realizada na manhã desta quarta-feira (18), foi abordado uma van com apenas o motorista, que trafegava no quilômetro 345 da BR 101, em Guarapari. Ao realizar uma varredura pelo compartimento de carga, os agentes encontraram 75 mil maços de cigarro, também sem a devida comprovação fiscal.