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Cobi de Cima

Polícia Militar prende 6 pessoas durante operação em Vila Velha

Ação da polícia aconteceu em um ponto considerado estratégico para vigilância e segurança do tráfico de drogas da região; armas e drogas foram apreendidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 22:19

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 22:19

Operação da PM apreendeu armas, carregadores, munições e drogas em Vila Velha
Operação da PM apreendeu armas, carregadores, munições e drogas em Vila Velha Crédito: Divulgação/PMES
Seis pessoas foram presas pela Polícia Militar durante operação no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (18). De acordo com a polícia, o grupo de cinco homens e uma mulher estava em um ponto estratégico do tráfico de drogas. Foram apreendidas armas, munições, carregadores e drogas.
O Sargento Prates, da Polícia Militar, afirmou que a operação foi motivada justamente para impedir a ação dos traficantes naquele ponto do morro, apontado como local de vigia e segurança do tráfico de drogas da região. 
"A informação que deu início à operação é que eles usavam o ponto como vigia do tráfico e para inibir moradores, fazendo disparos de arma de fogo para cima, andando com as armas de forma ostensiva, para conseguir inibir denúncias de moradores, que ficam com medo da atuação dos traficantes", afirmou o sargento.

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Um dos homens conseguiu fugir, outros quatro foram detidos imediatamente e dois foram presos em uma região de mata próxima ao local onde estavam. Foram apreendidas quatro pistolas calibre .9mm, oito carregadores e 58 munições, além de dois pinos de cocaína, 26 pedras de crack e duas buchas de maconha.
O material apreendido e os suspeitos detidos foram encaminhados para a Delegacia Regional em Cobilândia, Vila Velha.

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