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Crime em setembro

Suspeito de homicídio em Planalto Serrano é preso com pistola

O rapaz foi detido na Serra. Ele estava com a pistola calibre 9mm, além de dois carregadores e 31 munições de mesmo calibre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 20:31

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 20:31

Arma apreendida com suspeito na Serra
Arma apreendida com suspeito na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um jovem de 19 anos, suspeito de ser o autor do homicídio de um homem de 26 anos, ocorrido em setembro, foi preso nesta quarta-feira (18) no bairro Planalto Serrano, na Serra. O mandado de prisão temporária foi cumprido no mesmo bairro em que o crime teria acontecido. Com o detido, a equipe da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra apreendeu uma pistola calibre 9mm, dois carregadores e 31 munições de mesmo calibre.
De acordo com o delegado adjunto da DHPP da Serra, Ramiro Diniz, a motivação do crime foi a disputa pelo controle do tráfico de drogas em Planalto Serrano.
O suspeito foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.
Ainda durante a operação, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência também localizada no Bloco C, que fica no bairro. Lá eles apreenderam 204 pedras de crack.
No momento em que os policiais chegaram na casa, o suspeito apontado como o dono da droga não estava no local. O inquérito foi instaurado e ele será indiciado por tráfico de drogas, explicou o delegado.

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