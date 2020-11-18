Suspeito de homicídio em Planalto Serrano é preso com pistola

Arma apreendida com suspeito na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um jovem de 19 anos, suspeito de ser o autor do homicídio de um homem de 26 anos, ocorrido em setembro, foi preso nesta quarta-feira (18) no bairro Planalto Serrano, na Serra . O mandado de prisão temporária foi cumprido no mesmo bairro em que o crime teria acontecido. Com o detido, a equipe da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra apreendeu uma pistola calibre 9mm, dois carregadores e 31 munições de mesmo calibre.

De acordo com o delegado adjunto da DHPP da Serra, Ramiro Diniz, a motivação do crime foi a disputa pelo controle do tráfico de drogas em Planalto Serrano.

O suspeito foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

Ainda durante a operação, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência também localizada no Bloco C, que fica no bairro. Lá eles apreenderam 204 pedras de crack.