Homem é preso por assaltar e tentar matar empresário em Cachoeiro

Bandidos foram flagrados por câmeras de segurança Crédito: Divulgação/ PC

deste ano e a vítima ficou paraplégica. Um homem foi preso nesta quarta-feira (18) por tentar matar a tiros um jovem empresário de Cachoeiro de Itapemirim , durante um assalto no centro da cidade. A vítima seguia com o pai para um banco com um malote de R$ 64 mil, quando foi roubado por dois homens armados em uma moto. O crime aconteceu no dia 3 de agosto deste ano e a vítima ficou paraplégica.

Segundo informações do delegado Rafael Amaral, responsável pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), durante as investigações foi descoberto que no outro dia do roubo, um dos assaltantes comprou um Volkswagen Gol por R$ 18 mil em dinheiro em uma revenda em Cachoeiro.

O carro foi aprendido na Praia de Cações, em Marataízes , com um amigo do assaltante, além de uma bolsa contendo todos os cheques da empresa, às margens da rodovia Safra x Marataízes, e R$ 4,7 mil em espécie, que estão à disposição da Justiça.

Documentos e parte do dinheiro roubado foram encontrados pela PC Crédito: Divulgação/PC

Segundo a Polícia Civil , dois mandados de prisão contra os suspeito do crime foram expedidos pela Justiça e um deles cumprido nesta quarta-feira. O carona da motocicleta, que efetuou os disparos, foi encontrado pilotando uma motocicleta no bairro Caiçara, em Cachoeiro. O outro acusado, o piloto da motocicleta, não foi encontrado e está na condição de foragido da Justiça.

O CRIME

O crime aconteceu no dia 3 de agosto, por volta do meio-dia, na Rua Samuel Levy, bairro Aquidaban, em Cachoeiro. Pai e filho, proprietários de uma empresa distribuidora de gás de cozinha, saíram com um malote de R$ 64 mil, entre cheques e dinheiro, para depositar no banco.