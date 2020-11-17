Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Carreta carregada com bloco de granito tomba em Cachoeiro

Motorista do veículo contou que o engate do reboque quebrou e o veículo acabou tombando em uma curva na ES 482
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 19:38

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 19:38

Acidente em Morro Grande, na ES 482, em Cachoeiro
Acidente em Morro Grande, na ES 482, em Cachoeiro Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Uma carreta bitrem carregada com um bloco de granito tombou na manhã desta terça-feira (17) na ES 482, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motorista contou à Polícia Militar que um dos engates do reboque quebrou e o veículo tombou na pista. Ninguém ficou ferido.
O acidente aconteceu por volta das 7h30, na altura de Morro Grande. O veículo seguia no sentido Centro de Cachoeiro. Imagens do local, após a batida, mostram que o trânsito não precisou ser interrompido, já que rodovia é de mão dupla. A via foi sinalizada com cones e arbustos para evitar novos acidentes.
A Polícia Militar fez contato com o gerente da empresa transportadora da carga, que informou que iria acionar a seguradora para retirar o veículo da pista.
Apesar disso, até o início da noite (17) o bloco ainda permanecia na pista, segundo o leitor de A Gazeta Fernando Curty Corcino. A PM ainda não se manifestou sobre a permanência da carga no local.

Veja Também

Polícia recupera carga de notebook no ES avaliada em R$ 110 mil

Carga irregular de café e granito é apreendida no Norte do Estado

Caminhão tomba e carga atinge motociclista na BR 259 em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carro invadiu imóvel inabitado no bairro Santa Mônica, em Guarapari
Carro invade imóvel em acidente no bairro Santa Mônica em Guarapari
Evento de turismo rural reúne visitantes para valorização do interior em Santa Teresa.
Feira em Santa Teresa chama atenção para o turismo na região rural
Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Radares instalados na Rodovia José Sette vão começar a operar em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados