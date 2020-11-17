Carreta carregada com bloco de granito tomba em Cachoeiro

Acidente em Morro Grande, na ES 482, em Cachoeiro Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma carreta bitrem carregada com um bloco de granito tombou na manhã desta terça-feira (17) na ES 482, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. O motorista contou à Polícia Militar que um dos engates do reboque quebrou e o veículo tombou na pista. Ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu por volta das 7h30, na altura de Morro Grande. O veículo seguia no sentido Centro de Cachoeiro. Imagens do local, após a batida, mostram que o trânsito não precisou ser interrompido, já que rodovia é de mão dupla. A via foi sinalizada com cones e arbustos para evitar novos acidentes.

Your browser does not support the video tag.

A Polícia Militar fez contato com o gerente da empresa transportadora da carga, que informou que iria acionar a seguradora para retirar o veículo da pista.