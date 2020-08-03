Homem é baleado em assalto no Centro de Cachoeiro de Itapemirim

Um rapaz de 27 anos foi baleado em um assalto no início da tarde desta segunda-feira (03), na região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, dois homens abordaram a vítima, efetuaram os disparos, roubaram um malote e fugiram de moto. Até o momento, não há informação da prisão dos bandidos e nem do estado de saúde da vítima.
A Polícia Militar informou que o crime aconteceu por volta do meio-dia. A vítima, que não teve o nome divulgado, estava na Rua Samuel Levy, no bairro Aquidaban, com o pai, um senhor de 60 anos. Os dois seguiam em direção a uma agência bancária. Dois homens em uma motocicleta anunciaram o assalto e roubaram o malote que o jovem carregava. Haviam R$ 64 mil no malote - R$44 mil em dinheiro e R$ 20 mil em cheques. As vítimas teriam reagido a abordagem dos bandidos e um deles atirou contra o jovem. O tiro atingiu a região do tórax. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para um hospital particular na cidade. A unidade não informou o estado de saúde do paciente.
O malote, de acordo com os militares, continha o dinheiro da empresa que a vítima trabalha, um depósito de gás. Os militares fizeram patrulhamentos nas proximidades do crime para tentar informações sobre os criminosos, mas sem sucesso. O caso é investigado pela Polícia Civil.