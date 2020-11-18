Suspeitos de matar jovem há um ano são presos pela polícia do ES em MG

Drogas e quantia em dinheiro foram apreendidas com os dois suspeitos em Espera Feliz, MG Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Dois homens de 35 anos suspeitos de assassinar Deivid Rodrigues Gomes, de 27 anos - que foi encontrado morto com o corpo carbonizado há um ano, na Zona Rural de Dores do Rio Preto , na Região do Caparaó - foram presos nesta quarta-feira (18), no município de Espera Feliz, em Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Civil do Espírito Santo , o crime está relacionado com o envolvimento da vítima e dos suspeitos no tráfico de drogas.

A operação foi realizada por equipes das Delegacias de Guaçuí e de Dores do Rio Preto. Segundo o delegado Marcos Nery, que comandou a ação, o jovem morto era morador de Espera Feliz, mesmo local onde os suspeitos foram presos. Os detidos são apontados pela polícia como os maiores traficantes de drogas do município mineiro.

Após tomar conhecimento de que havia uma pessoa desaparecida (na cidade mineira), os policiais da nossa equipe entraram em contato com familiares para coletar amostras para o exame de DNA, que comprovou a identidade da vítima. As investigações prosseguiram e identificamos os dois suspeitos do crime", disse o delegado.

Após a identificação dos suspeitos, Marcos Nery solicitou à Justiça de Dores do Rio Preto os mandados de busca e apreensão e de prisão temporária por 30 dias contra os suspeitos. Diante disso, montamos uma operação conjunta entre a nossa equipe e a Polícia Civil de Minas Gerais, que teve ainda o apoio da equipe de Cães das Rondas Ostensivas Com Cães (Roccas), e cumprimos os mandados de prisão nas respectivas casas dos suspeitos, explicou Nery.

Com os dois homens foram apreendidos dois tabletes de crack, uma sacola com cocaína, uma sacola com pasta base da mesma droga, pedras de crack, uma quantia de aproximada R$ 2,5 mil e duas armas, sendo uma de calibre 32 e uma bereta 635, que serão analisadas pela perícia para identificar se podem ter sido usadas no crime.