Adolescente apontado como gerente do tráfico é apreendido em Vila Velha

A Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu um adolescente de 17 anos, apontado como o gerente do tráfico de drogas da região conhecida como "Favelinha" do bairro Ibes, na noite desta terça-feira (17).
Segundo a Guarda Municipal, o menor apreendido estava na companhia de outra pessoa em uma motocicleta que foi abordada. Os agentes afirmaram ainda que, além de gerenciar o tráfico de drogas da região, o adolescente agredia e até mutilava usuários de drogas que possuíam alguma dívida com o tráfico.
Além disso, o adolescente foi reconhecido pelos agentes como autor dos disparos efetuados contra uma viatura da Guarda Municipal no dia 11 de setembro, também no bairro Ibes. A Polícia Civil, por sua vez, afirmou que, contra o adolescente, havia um mandado de busca e apreensão em aberto. Ele foi encaminhado para o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).