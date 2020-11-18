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Bairro Ibes

Adolescente apontado como gerente do tráfico é apreendido em Vila Velha

De acordo com a Guarda Municipal, o jovem de 17 anos comanda o tráfico de drogas da região conhecida como 'Favelinha do Ibes'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 20:43

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 20:43

Viatura da Guarda Municipal de Vila Velha em rua da cidade
Viatura da Guarda Municipal de Vila Velha em rua da cidade Crédito: Facebook|Prefeitura de Vila Velha
A Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu um adolescente de 17 anos, apontado como o gerente do tráfico de drogas da região conhecida como "Favelinha" do bairro Ibes, na noite desta terça-feira (17). 
Segundo a Guarda Municipal, o menor apreendido estava na companhia de outra pessoa em uma motocicleta que foi abordada. Os agentes afirmaram ainda que, além de gerenciar o tráfico de drogas da região, o adolescente agredia e até mutilava usuários de drogas que possuíam alguma dívida com o tráfico.
Além disso, o adolescente foi reconhecido pelos agentes como autor dos disparos efetuados contra uma viatura da Guarda Municipal no dia 11 de setembro, também no bairro Ibes. A Polícia Civil, por sua vez, afirmou que, contra o adolescente, havia um mandado de busca e apreensão em aberto. Ele foi encaminhado para o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

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