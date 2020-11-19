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34 perfurações

Jovem de 19 anos é encontrado morto com vários tiros em Pinheiros

Segundo informações da polícia, o corpo de Adilson Lima Oliveira Filho foi encontrado no bairro Domiciano e tinha 34 perfurações, entre o crânio e o tronco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 13:46

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 13:46

Delegacia de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo
O caso é investigado pela Delegacia de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um jovem de 19 anos foi assassinado a tiros em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o corpo de Adilson Lima Oliveira Filho foi encontrado no bairro Domiciano, no final da madrugada desta quinta-feira (19).
De acordo com a PM, quando os militares chegaram ao local, a vítima já estava morta. A perícia foi acionada e constatou que o corpo do jovem tinha 34 perfurações, entre o crânio e o tronco.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Pinheiros. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado para os familiares e ser feito o exame cadavérico.

VIOLÊNCIA EM PINHEIROS

O município de Pinheiros tem sido palco de vários casos de violência nas últimas semanas. Recentemente, os moradores registraram intensos tiroteios na cidade. Os disparos foram ouvidos algumas noites e madrugadas. Na ocasião, a Polícia Civil informou que a ação está relacionada à disputa por domínio de pontos de tráfico de drogas.
No último dia 23, três pessoas foram baleadas dentro de um bar no bairro Domiciano. De acordo com o relato de testemunhas, dois indivíduos em uma motocicleta preta passaram em frente ao estabelecimento e efetuaram os disparos. As vítimas foram atingidas na região do tórax, perna e braço.
No início deste mês, um adolescente de 15 anos foi assassinado a tiros na cidade. O crime foi  no bairro Pinheirinho. De acordo com a Polícia Militar, foram encontradas sete cápsulas ao lado do corpo de Darlan Santos de Jesus.

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