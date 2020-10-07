Suspeitos de participação nos tiroteios em Pinheiros são detidos no ES

Operação para prender suspeitos em Pinheiros Crédito: Divulgação / PCES

Cinco suspeitos de participação nos tiroteios em Pinheiros , no Norte do Espírito Santo, foram detidos nesta quarta-feira (7). Agentes das polícias Militar e Civil estão realizando uma operação para localizar outros envolvidos.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos estavam em casas diferentes, no bairro Galileia. Com eles, foram encontrados armas e drogas.

Os cinco detidos já têm passagens pela polícia por crimes como porte irregular de arma e tráfico de drogas. Ainda segundo a polícia, dois deles são menores de idade.

TIROTEIOS

Nos últimos dias, os moradores de Pinheiros estão relatando intensos tiroteios na cidade. Segundo relatos, várias rajadas são ouvidas.

Na terça-feira (6), os disparos foram ouvidos durante a madrugada . Uma câmera de segurança registrou o momento em que vários tiros foram disparados e suspeitos aparecem correndo. Veja:

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