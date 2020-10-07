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Norte do ES

Suspeitos de participação nos tiroteios em Pinheiros são detidos no ES

A Polícia Civil informou que os tiroteios têm relação com a disputa por domínio de pontos de tráfico de drogas, após a prisão de lideranças ligadas a um grupo criminoso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 19:29

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 19:29

Operação para prender suspeitos em Pinheiros
Operação para prender suspeitos em Pinheiros Crédito: Divulgação / PCES
Cinco suspeitos de participação nos tiroteios em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, foram detidos nesta quarta-feira (7). Agentes das polícias Militar e Civil estão realizando uma operação para localizar outros envolvidos.
De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos estavam em casas diferentes, no bairro Galileia. Com eles, foram encontrados armas e drogas.
Os cinco detidos já têm passagens pela polícia por crimes como porte irregular de arma e tráfico de drogas.  Ainda segundo a polícia, dois deles são menores de idade.

TIROTEIOS

Nos últimos dias, os moradores de Pinheiros estão relatando intensos tiroteios na cidade. Segundo relatos, várias rajadas são ouvidas.
Na terça-feira (6), os disparos foram ouvidos durante a madrugada . Uma câmera de segurança registrou o momento em que vários tiros foram disparados e suspeitos aparecem correndo. Veja:
A Polícia Civil informou que os tiroteios têm relação com a disputa por domínio de pontos de tráfico de drogas, após a prisão de lideranças ligadas a um grupo criminoso.

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