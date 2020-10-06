Polícia procura suspeito de duas tentativas de homicídio em Rio Bananal

Um homem de 39 anos, suspeito de cometer duas tentativas de homicídio em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, está sendo procurado pela polícia. Os crimes aconteceram no dia 29 de agosto. De acordo com a Polícia Civil, Zenilson Santos dos Santos, vulgo "Miau", trabalhava em uma fazenda da localidade de Córrego da Penha.
Pelo que foi apurado, o crime foi motivado por uma desavença e, após a confusão, o suspeito de posse de um facão, atacou as duas vítimas, uma de 33 e outra de 37 anos, com vários golpes. As vítimas sobreviveram por milagre. Após o crime, ele fugiu da região de Rio Bananal e está foragido, explicou o delegado Fabrício Lucindo, responsável pelas investigações.
O delegado também falou sobre a dificuldade em identificar o suspeito no início das investigações. Apesar de estar trabalhando em uma propriedade rural, o dono da fazenda não sabia o nome correto do empregado, porque não exigiu documentos para contratá-lo.
Todos só o conheciam como Miau. Com essas informações e com as características do suspeito, nosso serviço de inteligência descobriu que, na verdade, o suspeito se chama Zenilson Santos dos Santos, elemento que responde por um homicídio no município de Linhares, no ano de 2012. Ele já tinha mandado de prisão em aberto e está foragido da Justiça, desde então, afirmou o delegado.
A Polícia Civil pediu ajuda da população para localizar o investigado. Informações podem ser passadas de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.