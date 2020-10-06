Polícia procura suspeito de duas tentativas de homicídio em Rio Bananal

Rio Banal, no Norte do ES Crédito: Prefeitura de Rio Bananal/Divulgação

Um homem de 39 anos, suspeito de cometer duas tentativas de homicídio em Rio Bananal , no Norte do Espírito Santo, está sendo procurado pela polícia. Os crimes aconteceram no dia 29 de agosto. De acordo com a Polícia Civil, Zenilson Santos dos Santos, vulgo "Miau", trabalhava em uma fazenda da localidade de Córrego da Penha.

Pelo que foi apurado, o crime foi motivado por uma desavença e, após a confusão, o suspeito de posse de um facão, atacou as duas vítimas, uma de 33 e outra de 37 anos, com vários golpes. As vítimas sobreviveram por milagre. Após o crime, ele fugiu da região de Rio Bananal e está foragido, explicou o delegado Fabrício Lucindo, responsável pelas investigações.

Zenilson Santos dos Santos, vulgo "Miau", de 39 anos, é o suspeito de cometer duas tentativas de homicídio no município de Rio Bananal Crédito: Polícia Civil / Divulgação

O delegado também falou sobre a dificuldade em identificar o suspeito no início das investigações. Apesar de estar trabalhando em uma propriedade rural, o dono da fazenda não sabia o nome correto do empregado, porque não exigiu documentos para contratá-lo.

Todos só o conheciam como Miau. Com essas informações e com as características do suspeito, nosso serviço de inteligência descobriu que, na verdade, o suspeito se chama Zenilson Santos dos Santos, elemento que responde por um homicídio no município de Linhares, no ano de 2012. Ele já tinha mandado de prisão em aberto e está foragido da Justiça, desde então, afirmou o delegado.