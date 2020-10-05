PM apreende 700 pinos de cocaína escondidos em cafezal de Linhares

Drogra aprrendida em Linhares Crédito: PMES/ Divulgação

Polícia Militar encontrou drogas em uma plantação de café que fica em Baixo Quartel, interior de Linhares , no Norte do Espírito Santo. Um suspeito de ser o dono do material também foi detido nesta segunda-feira (5).

De acordo com a PM, denúncias de populares informaram que um jovem estava escondido em uma construção abandonada e que estaria envolvido no tráfico de drogas da região. Quando os militares tentaram abordar o suspeito, ele tentou sair correndo, mas foi contido com o auxílio da população.

Segundo a polícia, era de conhecimento da equipe que o jovem era comparsa de outro rapaz que foi detido alguns dias atrás por tráfico de drogas. Para os militares, o jovem confessou que havia escondido drogas em uma área de cafezal próxima. Ele relatou ainda que a droga fazia parte do carregamento vinda do Morro do Jaburu, em Vitória.

No local indicado pelo suspeito, os militares localizaram a droga escondida em um balde que estava em um buraco entre as folhas secas de café. Os militares encontraram 700 pinos de cocaína, 219 papelotes de maconha e 90 pedras de crack.