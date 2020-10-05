Motorista morto após ser arremessado do carro em Linhares não tinha CNH

Acidente em Linhares Crédito: Divulgação

No carro, um Fiat Siena, viajavam apenas os dois ocupantes. Segundo informações da PM, o condutor perdeu o controle do veículo e capotou. Com o impacto do acidente, os dois ocupantes foram lançados para fora do automóvel. Eles estariam viajando sem cinto de segurança. O jovem morreu no local do acidente e a adolescente foi encaminhada para o hospital com ferimentos graves.

A adolescente segue internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital do município. De acordo com a unidade, a menina teve traumatismo craniano, trauma de tórax e trauma nos dois braços. No momento, ela está sedada e respirando através de ventilação mecânica. O nome da vítima não foi informado.

A Polícia Civil informou que o local do acidente foi periciado e o procedimento de investigação será encaminhado para a Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Linhares.

Quando ela se recuperar, nós vamos ouvir o depoimento dela para entender o que aconteceu nesse caso, informou Fabrício Lucindo, delegado titular da Delegacia de Linhares.

Condutor do veículo não tinha CNH Crédito: Leitor | A Gazeta

LOCAL FREQUENTADO POR BANHISTAS

Aos fins de semana, principalmente, a estrada que faz a ligação entre os municípios de Linhares e Colatina é bastante frequentada por banhistas que se deslocam até a Lagoa Nova, uma das poucas da cidade que é aberta ao público. A polícia aponta que o casal estava indo aproveitar o dia de lazer no local.

TRECHO FOI PALCO DE OUTRO ACIDENTE GRAVE RECENTEMENTE

O trecho onde ocorreu o acidente é de reta e fica nas imediações da Lagoa Nova, o mesmo onde recentemente ocorreu outro grave acidente envolvendo um Ford Mustang e um Chevrolet Onix. Na ocasião, Roberto Mendonça de Melo, de 42 anos, que conduzia o Chevrolet Onix morreu na hora. Outras duas pessoas ficaram feridas na colisão. Já o motorista do esportivo de luxo, que não teve o nome divulgado na época, não se feriu e o veículo pegou fogo às margens da pista.

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) informou que vai enviar uma equipe ao local para avaliar as condições do trecho e pede cautela ao trafegar em vias estaduais.