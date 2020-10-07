Caminhoneiro é preso por se masturbar diante da frentista em posto no ES

Segundo a polícia, o homem parou a carreta carregada com pedras, em um posto que fica no bairro Sapucaia. Duas mulheres trabalhavam no estabelecimento no momento. O motorista pediu que o veículo fosse abastecido, quando uma das frentistas foi devolver a chave o homem abriu a porta do veículo e começou a se tocar intimamente.
Ainda de acordo com a polícia, o homem foi para o lado oposto e seguiu se masturbando com a porta do veículo aberta. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem atrás carreta. Quando viu os militares, o caminhoneiro ainda tentou se esconder, mas acabou sendo abordado.
O caminheiro falou para os militares que foi atendido por uma frentista morena e ficou excitado e teria perdido a cabeça. Ainda de acordo com a polícia, quando chegou à Delegacia de Baixo Guandu, o homem teria negado as acusações.
De acordo com a Polícia Civil, o caminhoneiro foi preso e autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.