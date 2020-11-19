Bandidos furtam bicicletas e lutam com morador em condomínio de Vila Velha

Homem foi preso com tênis roubado, após invadir condomínio em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

criminosos roubaram duas bicicletas e um tênis e conseguiram fugir, mas moradores realizaram buscas e um suspeito foi detido. Um morador entrou em luta corporal com um bandido na madrugada desta quinta-feira (19), depois que dois ladrões invadiram o condomínio onde ele mora, no Centro de Vila Velha . Ose conseguiram fugir, mas moradores realizaram buscas e um suspeito foi detido.

De acordo com informações da TV Gazeta, os ladrões forçaram o portão e conseguiram entrar no condomínio por volta das 2 horas da manhã desta quinta (19). Um dos bandidos chegou a forçar a janela de um dos apartamentos do térreo, para tentar entrar na residência. O morador ouviu o barulho, saiu do apartamento e lutou com o bandido na garagem. Ele chegou a gritar por ajuda, mas ninguém ouviu.

Morador e bandido continuaram a lutar até chegarem no meio da rua, quando o morador percebeu que o ladrão parecia estar com uma faca e, então, desistiu da luta. O bandido fugiu.

"Eles forçaram tanto a portão da garagem, que o portão saiu do lugar e eles conseguiram entrar. Meu vizinho saiu de casa, tentou segurar o ladrão, mas quando chegou no meio da rua o rapaz parece que ameaçou puxar uma espécie de faca, aí ele largou. O cara conseguiu fugir", contou um morador em entrevista à TV Gazeta.

MORADORES FIZERAM BUSCAS ATRÁS DOS BANDIDOS

encontraram um suspeito dormindo com o tênis roubado. Após lutar com o ladrão, o homem chamou outros dois moradores e o grupo foi atrás dos bandidos. Em conversa com moradores de rua, o grupo recebeu a informação de que os suspeitos poderiam estar em um terreno baldio atrás do terminal de Vila Velha. No caminho, os moradores encontraram com uma viatura da Polícia Militar que acompanhou o grupo até o local. No terreno baldio, eles

O homem acabou preso, após ser reconhecido pelo morador como sendo o criminoso que entrou em luta corporal com ele. O outro morador também reconheceu o calçado que estava com o homem como sendo o tênis dele que havia sido roubado.

"A polícia apareceu enquanto a gente buscava informações com os moradores de rua. Os policiais indagaram ele, para tirar informações sobre o comparsa dele, mas ele não quis falar. Mas ele foi conduzido para a delegacia poque ele estava com o meu tênis", relatou o morador.

BICICLETAS NÃO FORAM ENCONTRADAS

À polícia, o homem preso disse que não entrou no condomínio e que comprou o tênis de uma pessoa na madrugada. Ele também não quis fornecer informações a respeito do outro homem que teria invadido o condomínio com ele. As bicicletas ainda não foram encontradas.

ROUBOS DE BICICLETA SÃO COMUNS NO BAIRRO