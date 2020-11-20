Baleado no braço

Após fazer família de refém, foragido da Justiça é recapturado na Serra

Caio Reis de Jesus era considerado foragido da Justiça da Bahia. Ele foi preso pelos policiais da 14° Companhia Independente de Polícia Militar
20 nov 2020 às 07:53

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 07:53

Ele tinha mandados por homicídios
Caio Reis de Jesus era considerado foragido da Justiça da Bahia Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um foragido da Justiça foi recapturado na noite desta quinta-feira (19), na Serra. O homem tinha mandados de prisão em aberto por homicídios na Bahia, segundo informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta. Ele ainda tentou fugir da polícia e rendeu uma família, mas levou um tiro no braço.
Caio Reis de Jesus era considerado foragido da Justiça da Bahia. Ele foi preso pelos policiais da 14° Companhia Independente de Polícia Militar depois que uma moto com a placa adulterada foi encontrada parada na frente de uma casa em Jacaraípe.
"Quando nós identificamos essa moto, fizemos contato com o proprietário da moto com essa placa, de Cachoeiro de Itapemirim, que confirmou que a placa da sua moto foi furtada, o que chamou a atenção", disse De Freitas, soldado da Polícia Militar.

Segundo a polícia, Caio, para não ser preso, escalou telhados de casas e rendeu uma família. Após os policiais fazerem uma averiguação na moto, uma moradora procurou os policiais e contou que uma família era feita de refém.
Militares foram ao local, mas ele conseguiu fugir para uma casa vizinha, tendo acesso ao terraço. O homem acabou baleado no braço. O suspeito foi levado para o hospital e está sob escolta da polícia.
Com informações da TV Gazeta

